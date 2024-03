Na de recente integratie van AC Horn Manufacturing kondigt PROBAT nu de overname aan van Royal Duyvis Wiener, een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten binnen de wereldwijde cacao-, chocolade- en noten & zadenverwerkende industrie. Deze stap onderstreept eens te meer de expansiestrategie van de wereldmarktleider in branderijen en machines en is een indrukwekkend bewijs van het groeipotentieel van de groep.

Met de integratie van Royal Duyvis Wiener versterkt PROBAT zijn positie in product- en procesinnovatie en breidt het zijn technologische voorsprong in de voedselverwerkende sector uit. Om synergieën te benutten en geïntegreerde oplossingen te creëren voor sectoroverschrijdende projecten, zal de technologieoverdracht tussen de afzonderlijke groepsleden nu aanzienlijk worden geïntensiveerd. Het doel is om het marktaandeel in de wereldwijde cacao- en chocoladesector verder te vergroten.

“Na de recente integratie van AC Horn is de overname van Royal Duyvis Wiener met haar unieke productportfolio een nieuwe mijlpaal op onze weg om een dominante kracht te worden in de koffie-, cacao-, chocolade- en notenverwerkende industrie. PROBAT is de onbetwiste wereldmarktleider op het gebied van installaties en machines voor koffieraffinage met meer dan twee eeuwen ervaring in procestechniek. Samen met Duyvis Wiener zullen we synergieën creëren die de toekomst van de cacao- en chocolade-industrie vorm zullen geven. Het overnameproces was ook een uitdaging qua tijd en inhoud. We zijn dankbaar dat we FAI als partner hebben die ons heeft ondersteund met hun expertise,” zegt Wim Abbing, CEO van PROBAT.

Met deze overname zal PROBAT blijven voldoen aan de voortdurend veranderende behoeften van klanten in de internationale voedingssector met innovatieve oplossingen en onovertroffen kwaliteit.

Koninklijke Duyvis Wiener, opgericht in 1885 en gevestigd in Koog aan de Zaan, Nederland, is een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten binnen de wereldwijde cacao-, chocolade- en noten & zadenverwerkende industrie. Royal Duyvis Wiener levert industriële oplossingen aan de grootste bedrijven in de markt en levert state-of-the-art apparatuur en expertise om het complete productieproces van boon tot reep te vergemakkelijken, om hun klanten te helpen productiekosten te verlagen, energie te besparen en downtime te minimaliseren voor maximale efficiëntie.

Futuro all’Impresa (FAI) werd in 2008 opgericht in Brescia, het op twee na grootste industriegebied in Italië, en opereert nu vanuit kantoren in Milaan, Zürich, Frankfurt en Wenen. FAI wordt geleid door een krachtig team van ondernemers, managers en consultants die hun ervaring, vaardigheden en passie combineren om bedrijven te helpen bij het nemen van hun belangrijkste zakelijke beslissingen. De waarden van Futuro all’Impresa worden weerspiegeld in het logo, met het acroniem FAI (dat “doen” of “handelen” betekent) dat staat voor de drive om te handelen en te bouwen aan de toekomst.