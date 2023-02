Zorgvuldig watermanagement versterkt elk tuinbouwbedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Daarom introduceert Priva een geheel nieuw irrigatiemeetsysteem dat real-time inzicht geeft in de wateropname en verdamping van planten. Priva Irrigation Measurement stelt telers in staat hun irrigatiestrategie te optimaliseren om de opbrengst en de gewaskwaliteit te verhogen en tegelijkertijd efficiënter gebruik te maken van water en meststoffen.

Bij de ontwikkeling van Priva Irrigation Measurement heeft Priva haar jarenlange expertise in slim watermanagement en sensortechnologie gecombineerd tot een geheel nieuwe irrigatiemeetoplossing. Door continu het gewicht van de plant, de hoeveelheid drainwater, het nutriëntengehalte (EC) en de zuurgraad (optioneel) te meten, geeft Priva Irrigation Measurement de teler maximale controle over de watercyclus en waardevolle realtime inzichten in de gezondheid en ontwikkeling van het gewas.

Een hogere nauwkeurigheid en betere timing van de watergift zal de productie en kwaliteit van het gewas verhogen en reduceert tegelijkertijd het gebruik van hulpbronnen zoals meststoffen en water. Een optimale balans tussen zuurstof- en vochtgehalte in het substraat resulteert in een gezonde wortelontwikkeling. Priva Irrigation Measurement kan worden uitgerust met een pH-sensor (optioneel). Dankzij een stabiele pH-waarde in de wortelomgeving, is de opname van essentiële voedingsstoffen door de plant beter.

Priva Irrigation Measurement sluit naadloos aan op Priva Moisture Balance Module/Root Optimizer. De verbeterde meetnauwkeurigheid en eenvoudige installatie maken uitbreiding van de Priva Connext of Compact CC procescomputers met deze regelmodules aantrekkelijker, omdat uw watergiftsysteem hierdoor nog slimmer, veiliger en duurzamer wordt.

Alle metingen zijn overzichtelijk te bekijken in Priva Operator, de online-applicatie waarmee de teler vanaf elk smart device real-time toegang heeft tot uw kasgegevens en instellingen. Via een cloud verbinding heeft de teler 24/7 inzicht in uw metingen en zijn de gegevens veilig opgeslagen.

Eenvoudig te installeren en onderhouden

Speciaal ontwikkelde installatie- en onderhoudssoftware van Priva helpt installatiepartners via visualisaties en stap-voor-stap handleidingen om Priva Irrigation Measurement op een soepele manier operationeel te krijgen, met minimale downtime.

Zowel Priva Irrigation Measurement als Priva’s nieuwe Weerstation maken gebruik van onderhoudsarme en betrouwbare state-of-the-art sensorsystemen en bieden betrouwbare en toekomstbestendige monitoringoplossingen voor het succesvol telen van een gewas.

Priva watermanagementsystemen

In een omgeving waar gezonde groei van het gewas en bedrijf centraal staan, is het belangrijk om de verschillende processen van watertoevoer- en -afvoer optimaal te regelen en op het juiste moment de juiste hoeveelheden meststoffen toe te dienen. Met de door Priva ontwikkelde systemen kunnen telers hoogwaardig irrigatiewater efficiënt doseren en veilig recirculeren.

Met meer dan 60 jaar research & development en tuinbouwervaring in meer dan 100 verschillende landen, is Priva in staat om met innovatieve oplossingen te komen om klimaat, water, energie en arbeid in uw teelt op een slimme en duurzame manier te managen. Neem contact op met uw lokale Priva-dealer voor advies op maat over de integratie van de nieuwste meetoplossingen in uw project