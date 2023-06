Afvalverwerker PreZero beschikt sinds kort over een nieuwe sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsmateriaal. De installatie staat in Zwolle, werd eind mei geopend en kan jaarlijks ruim 85.000 ton aan plastic verpakkingen, blik en drinkpakken verwerken. Dit alles met toepassingen zoals optische scheiders en camera- en lasertechnologie, die de installatie in staat stellen onderscheid te maken tussen 14 materialen, waaronder zwarte plastic verpakkingen en polypropyleenfolie. De sorteerinstallatie in Zwolle omvat een machinehal met een oppervlakte van 4.200 vierkante meter, waar ruimte is voor bijna 250 transportbanden met een totale lengte van zo’n vier kilometer.

Jaarlijks verbruiken we in Nederland per persoon ruim 35 kilo aan plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Als dit afval goed wordt gescheiden, kan het worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In de nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle wordt dit afval in veertien materialen gesorteerd: van folies, flessen en schaaltjes tot drinkpakken, conservenblikken en zwarte plastic verpakkingen. Dat gebeurt met behulp van de allerlaatste technologie, zoals geavanceerde trommelzeven, windshifters, infraroodscanners, ballistische scheiders en magneten. Per soort wordt het gesorteerde materiaal vervolgens in balen geperst en vervoerd naar recyclingbedrijven. Hier wordt het plastic versnipperd tot kleine flakes en daarna grondig gewassen. Deze gewassen flakes worden verwerkt tot gelijkvormige korrels en van dit granulaat worden nieuwe plastic producten en verpakkingen gemaakt.