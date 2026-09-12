Wat in 2010 begon als een academisch roboticaproject aan de TU Eindhoven, is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf op het gebied van robotondersteunde oogchirurgie. Inmiddels is Preceyes onderdeel van Carl Zeiss Meditec AG. Medeoprichter Gerrit Naus staat volledig achter die keuze, maar koestert ook de wortels in het Brainport-ecosysteem, dat de ontwikkeling van het bedrijf mede mogelijk maakte.

‘ZEISS geeft Brainport-robotica van Preceyes

Drs. K. Faridpooya, chirurg van het Het Centrum Vitreoretinale Chirurgie van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Foto Zeiss

Naus studeerde Mechanical Engineering aan de TU/e en promoveerde later in de robotica. Aanvankelijk werkte hij aan autonome voertuigen, waarna hij betrokken raakte bij onderzoeksprojecten rond medische robotica. Binnen een van die projecten was al een prototype ontwikkeld voor uiterst nauwkeurige robotondersteuning bij oogchirurgie. Preceyes besloot daarop voort te bouwen.

‘Het bedrijf koos bewust voor een relatief kleine maar veeleisende toepassing, een niche waarin precisie essentieel is en waar onze technologische competenties echt onderscheidend waren’, vertelt Naus. Daarbij ging het niet alleen om de technologie, maar ook om het vertalen van concrete behoeften van oogchirurgen naar technische oplossingen.

Vanuit een incubatorconstructie rond de universiteit ontstond uiteindelijk Preceyes. Het bedrijf ontwikkelde stapsgewijs een robotisch systeem voor netvlieschirurgie: van laboratoriumtesten naar klinische studies en CE-certificering. Daarbij stonden naast de technische prestaties vooral veiligheid, toegevoegde waarde en integratie in de chirurgische workflow centraal.

Een volgende stap kwam toen Carl Zeiss Meditec interesse toonde. Waar Preceyes aanvankelijk investeerders zocht voor verdere industrialisatie, besloot het Duitse technologieconcern het bedrijf volledig over te nemen. ‘Bij ZEISS zagen ze dat onze technologie perfect aansloot op hun visie op imaging, data-analyse en chirurgieondersteuning. Bovendien zijn zij bereid om hierin langdurig te investeren’, aldus Naus.

Robotica is daarbij geen doel op zich. De ambitie is nieuwe operaties mogelijk te maken voor aandoeningen waarvoor momenteel nog geen goede behandeling bestaat. Tegelijkertijd wil Preceyes meer chirurgen in staat te stellen complexe bestaande ingrepen op hoog niveau uit te voeren. Daarvoor worden robotica, imaging, data-analyse, microscopen en andere chirurgische technologieën steeds verder geïntegreerd.

De integratie in ZEISS betekende ook een cultuuromslag. ‘We gingen met Preceyes van een start-upomgeving naar een procesgedreven organisatie. Dat heeft veel voordelen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee’, zegt Naus.

Juist daarin ziet hij de bijzondere kracht van Brainport. ‘De samenwerking tussen hightechbedrijven, kennisinstellingen en gespecialiseerde toeleveranciers is er sterk gebaseerd op vertrouwen. Leveranciers denken mee op subsysteemniveau en helpen zo actief mee om innovaties sneller mogelijk te maken.’ Binnen een grote internationale organisatie ligt volgens Naus meer nadruk op processen en risicospreiding.

Voor Preceyes komen die twee werelden nu samen: de ondernemende en systeemgerichte aanpak uit Brainport en de schaal, expertise en langetermijnmogelijkheden van ZEISS. Het oorspronkelijke uitgangspunt blijft daarbij overeind. ‘Het doel is helder: wij willen robotica inzetten om oogchirurgie nauwkeuriger en toegankelijker te maken en chirurgen te ondersteunen met een niveau van precisie dat handmatig simpelweg niet haalbaar is. Zodat we nieuwe operaties mogelijk maken voor aandoeningen waarvoor op dit moment nog geen oplossing is. Dat is uiteindelijk waar wij met ons hele team iedere dag voor werken.’