De succesvolle integratie van PMJ in de Marel-organisatie creëert toegevoegde waarde voor eendenverwerkers over de hele wereld. Zij kunnen profiteren van Marel’s polyvalente eendenverwerkingsportfolio, dat aanzienlijk is herzien. Marel wordt hun one-stop full-line leverancier voor Pekin Ducks, Barbary, Muscovy, Mullard en andere eendensoorten en ganzen.

In-line en offline plukken

Na de verbluffende en broeiprocessen met speciale oplossingen voor de verschillende soorten, is er een breed scala aan plukoplossingen beschikbaar, die kunnen worden gecombineerd om aan de meeste situaties te voldoen: in-line, off-line, trommelplukkers, tegengesteld draaien. Een individuele mix van technologieën kan worden afgestemd op de soort die wordt verwerkt om een hoge efficiëntie te garanderen.

Het is algemeen bekend dat bij variaties in gewicht, grootte en vorm, off-line roterende trommelplukken het best mogelijke resultaat oplevert. Het kan bijna elke vogelmaat verwerken. Kop en voeten worden ook geplukt en trommelplukkers kunnen gemakkelijk grotere gewichtsvariaties in de kudde aan met behoud van een goede plukkwaliteit. Marel lost de typische nadelen van conventionele roterende trommelplukkers op door ze automatisch te laden en te lossen en door de touwcyclus en snelheidsinstellingen eenvoudiger te maken.

Waxing

Het harsen van eenden is essentieel voor een perfecte huidkwaliteit, omdat het kleine veren en dons verwijdert. Door meer waxcycli te gebruiken, kan het modulaire waxproces van Marel worden afgestemd op alle soorten eenden en elke combinatie van markt en product.

De waxlijn bestaat uit meerdere fasen met dompeltanks, wax removers en een wax recycling systeem. Het begint met het Three Point Suspension System om het product ideaal te positioneren voor het aanbrengen van een hoogwaardige waxlaag rond elk product. De vereiste huidkwaliteit bepaalt de dikte van de waslaag en het aantal dompelcycli.

Overdracht

De duck Transfer Machine van kill line naar evisceration line heeft een unieke voet-naar-voet overdracht. Het scheidt de twee processen strikt, voorkomt besmetting en tilt de voedselveiligheidsnormen naar hogere niveaus. Het geautomatiseerde overdrachtsproces heeft geen menselijke input nodig.

Polyvalente verwijdering van de ingewanden

Marel-oplossingen voor het verwijderen van ingewanden zijn niet alleen voor Pekin Duck, maar kunnen worden ingesteld om een breed scala aan maten en gewichten van eenden, ganzen en andere watervogels te verwerken. Hun prestaties zijn uitstekend, met het hoogste percentage complete verpakkingen verwijderd. Eenmaal gescheiden van het karkas, wordt de ingewandenverpakking rechtstreeks overgebracht naar een bak op een afzonderlijke transportband om het risico op besmetting te minimaliseren. De transportband met de getrokken verpakkingen wordt gesynchroniseerd met de producttransporteur om dierenartsinspectie eenvoudig en effectief te maken.

De tekenoperatie wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd, waarbij harten effectief worden verwijderd, wat resulteert in minimale leverschade en minimale huidverontreiniging. Voor elk type eend, gans, gebruikt de eviscerator een speciale lepel die gemakkelijk uitwisselbaar is. Dit is een praktische oplossing voor verwerkers in Polen of Hongarije, die het grootste deel van het jaar eenden hanteren maar ook te maken hebben met seizoensganzen.

Nekbehandeling

In de eendenindustrie is een zorgvuldige omgang met de nek- en nekhuid cruciaal voor het eindproduct. Marel gebruikt vier machines om het best mogelijke effectieve nekproces te garanderen: Neck Skin Slitter, Head Cutter &Tongue Harvester, Neck Skin Inspection Machine en Neck Cracker. De prestaties van dit viertraps nekproces zijn onafhankelijk van de dodingsmethode die na bedwelming wordt gebruikt. Het gecombineerde systeem presteert beter dan alle andere als het gaat om het verwijderen van slokdarm en luchtpijp. Alle nekprocessen zijn gericht op een hogere opbrengst van de nekhuid en een betere presentatie van de nekhuid. Bron Marel