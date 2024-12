De maakindustrie is van de waarde van digitalisering wel overtuigd. Aan intenties geen gebrek. Maar om doelen te vertalen naar rendement, dat is voor veel bedrijven lastig. Dit blijkt uit een enquête van PLM Xpert, dat zich met de configureerbare software van PRO.FILE richt op product lifecycle management (PLM) en de optimalisatie ervan. Het bedrijf uit Bergambacht zette het onderzoek uit binnen de eigen database, die in Nederland en België respectievelijk zo’n 3.750 en 500 bedrijven omvat. Daarna vatte PLM Xpert de bevindingen samen in een trendrapport, dat eind november werd gepresenteerd tijdens de Fast Forward Engineering & Manufacturing Summit 2024.

De conclusies uit het rapport sloten naadloos aan bij de insteek van het event. Zeker, er zijn uitdagingen, zo klonk het, maar kansen en oplossingen zijn er evengoed. De hoogste tijd dus, om die uitgebreid aan bod te laten komen via presentaties, break-outsessies en klantcases. En dat twee keer kort achter elkaar, met twee edities in dezelfde week. In kasteel De Hooge Vuursche in Baarn namen ruim 100 gasten deel aan de summit, waarna de editie in eventcentre Wimec in het Belgische Turnhout werd bezocht door circa 70 gasten. Onder hen niet alleen klanten van PLM Xpert, maar ook geïnteresseerden uit de maakindustrie.

Hugo Botter, managing director bij PLM Xpert, besprak tijdens zijn keynote de hoofdlijnen van het trendrapport. Ook gaf hij de opmaat voor ‘Van Concept Naar Cash’, dat even later uitgebreid aan bod kwam met een live use-case, gegeven door vier van zijn collega’s. Zij maakten inzichtelijk hoe digitalisering de brug slaat tussen disciplines voor in dit geval een maai-/zuigmachine van fabrikant Trilo Smart Industries. De deelnemers van Fast Forward werden tijdens de presentatie langs het proces van r&d naar verkoop geleid, zoals dat ook gebeurde met de processen van order naar werkvoorbereiding en van levering naar service. De concrete presentatie van de use-case werd gewaardeerd door de bezoekers, zo bleek na afloop uit de reacties.

Positieve feedback was er ook op de diverse klantcases. Die gingen onder meer in op de PLM-implementatie bij industrieel bouwbedrijf VDL De Meeuw en de digitale transformatie bij maritiem installateur Heinen en Hopman. Ook de inzet van PLM voor contract manufacturing bij metaalbewerom, producent en leverancier DeRegt Cables en Trilo Smart Industries.

De summits gemist? Op de site van PLM Xpert staan de handouts en replays van het event. Ook staat daar de link naar de eventpagina, voor een download van het trendrapport.

