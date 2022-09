Pleco Therapeutics BV, een gespecialiseerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt die zijn ontworpen om de micro-omgeving van kanker te ontgiften, kondigt vandaag de definitieve afsluiting aan van zijn Serie A-financiering, met een totale opgehaalde fondsen van € 17,3 miljoen. De fondsen zullen worden gebruikt om de ontwikkeling te voltooien en het nieuwe leidende plecoidproduct™ van het bedrijf, PTX-061, te commercialiseren om de effectiviteit van chemotherapie bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) te verbeteren.

De investeringen omvatten € 3,6 miljoen aan nieuw eigen vermogen toegezegd door Oost NL en een select aantal particuliere investeerders, € 5 miljoen aan overheidsfinanciering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en € 8,7 miljoen aan aandelen- en R&D-projectfinanciering van Hyloris Pharmaceuticals SA, eerder aangekondigd eind 2021.

In totaal overtreft de ronde bij de afsluiting de doelstelling van het bedrijf van € 15 miljoen. Het biedt voldoende middelen om de ontwikkeling van het regelgevingsdossier van PTX-061 in AML te voltooien en om al in 2024 klaar te zijn voor indiening bij de FDA en EMA, en om preklinisch werk bij andere indicaties zoals kleincellige longkanker (SCLC) te versnellen.

Pleco’s nieuwe Plecoid-therapieën™ zijn gepatenteerde, innovatieve behandelingen die chelaatvormers met verschillende kenmerken omvatten, die het potentieel hebben om de balans van eiwitexpressie in de micro-omgeving van kanker positief te veranderen, waardoor de last van toxische metalen in de cel wordt verwijderd, waardoor de effectiviteit van bestaande chemotherapie wordt verbeterd.

Hoewel AML een relatief zeldzame ziekte is, kan de effectiviteit van de huidige chemotherapie beperkt zijn omdat de leukemiecellen er na verloop van tijd resistent tegen kunnen worden. De meerderheid van de patiënten zal terugvallen, zelfs na een eerste succesvolle behandeling. Recidieven hebben een slechte prognose; de meeste patiënten reageren niet langer op de behandeling en sterven aan bloedarmoede, infectie of multiorganisch falen. Wereldwijd wordt de incidentie van AML geschat op 350.000 gevallen per jaar (4,7 gevallen per 100.000 inwoners)1. In de VS waren er naar schatting 20.050 nieuwe gevallen van AML in 2022 en 11.540 sterfgevallen.2.

Pleco’s technologie biedt een platform voor de ontwikkeling van een pijplijn van therapieën. Naast PTX-061 voor AML bevat de huidige pijplijn extra kandidaten in preklinische tests voor de behandeling van andere zeldzame ziekten zoals SCLC.

Ivo Timmermans, Chief Executive Officer van Pleco Therapeutics, merkte op: “We zijn verheugd dat we de fondsen hebben veiliggesteld die nodig zijn om onze belangrijkste kandidaat-geneesmiddel door de ontwikkeling te loodsen, voor de behandeling van AML, een bloedkanker met een zeer slechte prognose. We heten onze nieuwe aandeelhouders van harte welkom en zijn dankbaar voor de steun van Oost NL en RVO.”

De financiering van Pleco vanuit de RVO is het maximum dat wordt toegekend in het kader van de regeling Innovatiekrediet dat ondernemers helpt met veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het biedt speciale financiering, een nationaal en internationaal netwerk en persoonlijk advies voor innovatieve start-ups.

Pleco heeft onlangs zijn uitbreiding aangekondigd, met de oprichting van zijn dochteronderneming, Pleco Therapeutics USA, Inc., en de benoeming van Michael Stalhamer als president en eerste in de VS gevestigde werknemer. De heer Stalhamer maakt ook deel uit van het wereldwijde leiderschapsteam als Vice President (VP) Product Development and Regulatory Affairs.