automatica, de internationale vakbeurs op het gebied van intelligente automatisering (IA) en robotica vindt plaats van 21 t/m 24 juni 2022 in München.

De voorbereidingen zijn in volle gang en worden gestimuleerd door de hoge verwachting van de industrie om elkaar in juni eindelijk weer persoonlijk te ontmoeten. De vooruitzichten voor een succesvolle automatica zijn veelbelovend, in Beieren zijn geen restricties meer en de Omicron-curve in Duitsland zal naar verwachting binnenkort afvlakken. Als gevolg van de pandemie hebben bedrijven investeringen in robotica en automatisering uitgesteld en hebben ze nu een grote achterstand.

Plan uw bezoek aan de beurs en zie hoe u kunt profiteren van het digitaliseren van uw productieprocessen. Automatica is het enige evenement ter wereld dat alle opkomende sleuteltechnologieën op één plek samenbrengt, waardoor wederzijds voordelige en interdisciplinaire uitwisseling wordt bevorderd.

Bovendien organiseert de Vereniging High Tech NL / Holland Robotics een gezamenlijk Holland paviljoen. Als Nederlands collectief toont het op deze manier aan dat de Nederlandse roboticasector de juiste partner is op het gebied van robotica- en automatiseringsoplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd spelen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat. Bestel hier uw tickets.