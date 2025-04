Online supermarkt Picnic groeit hard en kiest wederom voor Inther Group als systemintegrator voor de intralogistieke automatisering in een nieuw gerobotiseerd fulfilment center in Nederland. Na de eerdere succesvolle samenwerking voor het Picnic fulfilment center in Dordrecht, dat afgelopen zomer officieel door Picnic werd geopend, is dit de tweede samenwerking tussen de twee partijen. Oplevering staat gepland voor het voorjaar van 2026.

Meer automatisering

Martijn Herder – CEO bij Inther Group: “Picnic is een dynamisch bedrijf, dat het altijd net even anders wil, en ook wij zijn vanuit onze slogan Improving Intralogistics altijd op zoek naar betere oplossingen. Zodoende ontworpen we samen voor het fulfilment center in Dordrecht een snelle, maar degelijke automatiseringsoplossing, waarbij de focus ligt op efficiëntie en ergonomie voor de Shoppers van Picnic. Daarbij letten we er bijvoorbeeld op dat zware taken door robots worden uitgevoerd.

De ervaring die beide partijen in dat project hebben opgedaan, kunnen we nu wederom toepassen in het slim automatiseren van het intralogistieke proces. Het nieuwe FC is gebaseerd op een conveyorsysteem op basis van Inther’s eigen ICE-producten (Inther Conveyor Equipment), geïntegreerd met producten van Apollo, Qimarox, AWL en Niverplast. Het ontwerp voorziet onder meer in een gemechaniseerde oplossing voor het efficiënt verwerken van een breed assortiment aan artikelen. Deze producten zullen vanuit een automatisch opslagsysteem aan Goods-to-Person werkplekken worden aangeleverd, om zo de loopmeters fors te beperken.”

Goede samenwerking

Mede-oprichter Frederik Nieuwenhuys van Picnic merkt op: “De samenwerking met Inther is goed, en daarbij is het mooi dat Inther een Nederlandse partner is, en ook de assemblage en productie voor de Europese markt bij Inther in Venray plaatsvindt. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit is een thema dat bij veel bedrijfstakken speelt. Dat wij als Nederlandse bedrijven de handen ineenslaan en een nieuwe generatie warehouse-robotisering ontwikkelen is daarnaast ook goed voor de Nederlandse maakindustrie.”

Samen de grens over

Ondertussen plannen de bedrijven de volgende stap: het samen optrekken in Duitsland. Herder: “Bij het ontwerp van de nieuwe locatie in Nederland hebben we direct rekening gehouden met het feit dat dit een blauwdruk moet zijn voor verdere uitbreiding, ook naar Duitsland. Samen met onze Duitse vestiging en de internationale ervaring die Inther al 27 jaar heeft met het opzetten van intralogistieke installaties wereldwijd, kunnen we aan de vraag naar het automatiseren van de Duitse operatie van Picnic dus goed voldoen. Zo gaat de Nederlandse maakindustrie dus ook over de grens.”