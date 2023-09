PhotonVentures heeft een durfkapitaalfonds gelanceerd dat zich richt op fotonische chip startups en scale-ups in een vroege fase. In de eerste financieringsronde is €60 miljoen opgehaald met PhotonDelta als hoofdinvesteerder, naast tal van particuliere investeerders.

PhotonVentures wil in totaal €100 tot €150 miljoen ophalen, met de uiteindelijke afsluiting gepland voor begin 2024. PhotonVentures richt zich bij voorkeur op Serie A-rondes, met als doel investeringen tussen €1 miljoen en €2,5 miljoen. De investeringsstrategie van PhotonVentures bouwt voort op het PhotonDelta ecosysteem om Europese startups en scale-ups een extra impuls te bieden.

PhotonVentures is een onafhankelijke deep-tech venture capital fonds dat is voortgekomen uit PhotonDelta, de pionier achter het Nederlandse ecosysteem rond geïntegreerde fotonica. De twee organisaties zijn strategische partners met als doel de snelle groei van de Europese fotonica-industrie te ondersteunen. Fotonische chips* zijn van cruciaal belang in een reeks toepassingen zoals voor quantum computing, robotica, duurzame landbouw en autonome voertuigen.

Het fonds is van plan om in eerste instantie te investeren in 15 Europese deep-tech bedrijven die het potentieel hebben om uit te groeien tot internationale winnaars in hun sector. De startups moeten een geïntegreerd, op fotonica gebaseerd Minimal Viable Product (MVP) hebben dat verbonden is met het Europese ecosysteem.

PhotonDelta is opgericht in 2014 en heeft de afgelopen vijf jaar aanzienlijke investeringen gedaan in fotonica-bedrijven en R&D. Met de steun aan het fonds heeft PhotonDelta een volgende stap gezet in haar doel om een toonaangevende industrie voor geïntegreerde fotonica op te bouwen in Europa en Nederland, door voort te bouwen op de gerelateerde activiteiten die daar al plaatsvinden. Vorig jaar heeft PhotonDelta €1,1 miljard aan publieke en private investeringen binnengehaald om de productie op te schalen, 200 startups te steunen, nieuwe toepassingen voor fotonische chips te creëren en infrastructuur en talent te ontwikkelen.

PhotonDelta is hoofdinvesteerder in het fonds via de overdracht van haar portefeuille aan PhotonVentures. Het bestuur van PhotonVentures bestaat uit Joachim de Sterke, Pieter Klinkert en Rijkman Groenink.

Joachim de Sterke heeft een financiële, juridische en technische achtergrond met langdurige investeringservaring. Als medeoprichter en CFO van PhotonDelta was hij verantwoordelijk

voor het gehele investeringsproces en de begeleiding van de jonge bedrijven in het ecosysteem.

Pieter Klinkert werkt sinds 2021 bij PhotonDelta en was daarvoor investment manager bij OostNL; hij bekleedde functies in financiering en corporate investment bij verschillende banken.

Rijkman Groenink is een voormalig bankier met ruime ervaring in de financiële sector.

Joachim de Sterke, General Partner bij PhotonVentures: “Er zijn honderden veelbelovende startups en scale-ups die de ontwikkeling en toepassing van fotonische chips stimuleren en die investeringen en ondersteuning nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. PhotonVentures voorziet in deze behoefte; het is het enige fonds dat zich direct richt op startups en scale-ups in deze sector. Ons doel is om een instrumentele rol te spelen om van Europa het epicentrum te maken op het gebied van geïntegreerde fotonica. We zullen ons fonds blijven uitbreiden zodat we de komende jaren in tientallen startups kunnen investeren.”

René Penning de Vries, voorzitter van de Raad van Commissarissen van PhotonDelta: “De geïntegreerde fotonica-industrie groeit snel, maar heeft een tekort aan investeerders met de kennis en financiering om de ambities van de sector te ondersteunen. Daarom is de oprichting van het gespecialiseerde fonds PhotonVentures een belangrijke mijlpaal voor de fotonica-industrie; we zijn trots daar deel van uit te maken. Door haar bestaande portefeuille over te dragen, kon PhotonDelta haar activa benutten om meer fondsen aan te trekken en de oprichting van PhotonVentures een kickstart te geven.”

PhotonVentures is een deep-tech durfkapitaalbedrijf dat zich volledig richt op de sleuteltechnologie van geïntegreerde fotonica. Als spin-off en strategische partner van PhotonDelta, de groeiversneller voor de fotonische chipindustrie, hebben we expertise in huis die ons een grondig inzicht geeft in de succesfactoren en ijkpunten van de industrie. Dit stelt ons in staat om kapitaal, tijd en netwerk te investeren in de beste geïntegreerde fotonica-bedrijven van Europa.

PhotonDelta is een groeiversneller voor de fotonische chipindustrie. In de loop der jaren heeft PhotonDelta een ecosysteem opgebouwd van organisaties die oplossingen met geïntegreerde fotonicatechnologie onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en produceren. PhotonDelta helpt de industrie vooruit met investeringen en het verbinden van spelers aan levensvatbare markten. PhotonDelta is gevestigd in Nederland, maar verbindt en werkt wereldwijd samen.