PhotonVentures, het deep tech venture capital fonds dat zich richt op startups en scale-ups die oplossingen ontwikkelen met fotonische chips, kondigt met trots aan dat de tweede investeringsronde van ruim € 15 miljoen met succes is afgerond. Daarmee komt de omvang van het fonds op de beoogde € 75 miljoen. Het enthousiasme in de markt voor deelname aan deze ronde onderstreept het vertrouwen in de missie van PhotonVentures om groei te ondersteunen en te profiteren van de snel ontwikkelende geïntegreerde fotonica halfgeleiderindustrie. Het fonds richt zich op essentiële toepassingen in datatransmissie, gezondheidsdiagnostiek en ‘smart’ sensorsystemen en sluit zich tegelijkertijd aan bij belangrijke wereldwijde trends zoals AI, AR en VR.

De recente ‘closing’ geeft PhotonVentures een belangrijke impuls en versterkt haar positie binnen de Nederlandse en Europese ambities in deze strategisch belangrijke opkomende markt. Particuliere en strategische investeerders, samen met de steun van BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Oost NL, TNO en Universiteit Twente, hebben deze financieringsronde mogelijk gemaakt; een mooi vervolg op de eerste ronde van € 60 miljoen, die is geleid door PhotonDelta en particuliere investeerders.

Vooruitkijkend is het ons doel om dit eerste fonds te closen op ten minste € 100 miljoen voor het einde van 2024. Dit fonds richt zich op Seed- tot Series A-investeringen, waarbij we uitgaan van participaties van € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen. Met strategische steun van het Nederlandse ‘Nationaal Groeifonds’ en de Europese ChipsAct, creëert PhotonVentures de randvoorwaarden voor de groei van 20 deep-tech koplopers om zich als internationale leiders te positioneren in het Europese ecosysteem.

PhotonVentures, voortgekomen uit PhotonDelta, blijft zo in de voorhoede van het Europese fotonische ecosysteem. De toewijding aan geïntegreerde fotonische technologie en duurzame AI-gedreven trends positioneert het fonds op een unieke manier om aanzienlijke economische groei en sociale vooruitgang te bevorderen.

“We zijn er trots op dat BOM, Oost NL, TNO en Universiteit Twente aan boord zijn gekomen. Het bewijst hun geloof dat PhotonVentures waarde creëert voor investeerders en duurzame economische impact voor Nederland en de rest van Europa. We bedanken ook onze nieuwe particuliere en strategische investeerders voor hun vertrouwen en inzet om dit mogelijk te maken” – Ewit Roos, General Partner bij PhotonVentures.

“De verdere ontwikkeling van fotonica is cruciaal voor de toekomst van het Nederlandse halfgeleider ecosysteem. Niet voor niets is fotonica een van de sleuteltechnologieën voor de BOM. Voor het opschalen van innovatieve bedrijven in deze sector zijn fondsen als PhotonVentures onmisbaar. We kijken uit naar een intensieve samenwerking met alle partners” – Marc Jansen, managing director investeringen BOM.

“Fotonica is een belangrijke sleuteltechnologie. Veel Nederlandse fotonica-bedrijven zijn gevestigd rond de universiteiten in Eindhoven en Enschede. Maar ook de Noviotech Campus in Nijmegen is een belangrijke motor voor innovaties in fotonica. PhotonVentures heeft eerder geïnvesteerd in bedrijven uit onze regio, zoals Surfix en PHIX. We zijn blij dat we ons samen met andere partijen hebben aangesloten, omdat we het belang zien van de groei van fotonica in onze regio, Nederland en Europa” – Freek Welling, directeur Capital bij Oost NL.

PhotonVentures is een gespecialiseerd Nederlands durfkapitaalfonds gericht op de groeiende geïntegreerde fotonica industrie. De huidige portfolio weerspiegelt de focus, met investeringen in bedrijven die toepassingen ontwikkelen van deze op lichtmanipulatie gebaseerde technologie. Van telecommunicatie tot gezondheidszorg, PhotonVentures stelt samen met andere investeerders de bedrijven in staat om hun industrieën te innoveren met baanbrekende geïntegreerde fotonica-oplossingen. Met een sterke basis in zowel de technische als commerciële aspecten van geïntegreerde fotonica is PhotonVentures niet alleen een financieringsbron, maar ook een strategische en hands-on partner van de bedrijven waarin het investeert.

Ondernemerschap is de aanjager voor innovatie. Van duurzame voeding, een gezonde toekomst, klimaatneutrale energie tot de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen met de juiste ondersteuning en financiering een vliegende start maken. Ook zorgen we dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken. Jaarlijks realiseert de BOM impact samen met tientallen ondernemingen. De BOM is een uitvoeringsinstantie van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.