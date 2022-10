PhotonFirst moet alweer op zoek naar nieuwe directie – Kersten en Bosman verlaten fotonica-scale-up uit onvrede met afschaling groei

PhotonFirst International, een pionier in geïntegreerde fotonische meetsystemen voor geavanceerde toepassingen, dat eind vorig jaar nog succesvol een forse groeifinanciering heeft weten aan te trekken van 11 miljoen euro, moet op zoek naar zowel een nieuwe ceo als cfo. Daan Kersten en Ilko Bosman stappen namelijk uit de scale-up uit onvrede met het sterk naar beneden bijstellen van de groeiambities door de grootaandeelhouder van de onderneming, Active Capital Company. Ook PhotonDelta is een investeerder in het bedrijf.

‘De economische situaties is door onder meer de inflatie en de oorlog dusdanig veranderd dat ons strategische vijfjarenplan dat we twee jaar geleden zijn gaan uitvoeren nu opnieuw tegen het licht is gehouden. Met als conclusie dat de investeringen en het groeitempo flink naar beneden gaan. Juist in het realiseren van snelle groei ligt de kracht van Ilko en mij, dus hebben we besloten dat het beter is de onderneming te verlaten’, aldus Daan Kersten. ‘Dramatisch? Nee, er zo snel weer uitstappen was niet onze intentie toen we er twee jaar geleden mee begonnen, maar als ondernemer hou je in je achterhoofd altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren.’ Het roer wordt per 1 november voorlopig overgenomen door John de Kok. Die zal die rol gaan combineren met zijn functie als ceo van Technobis, de onderneming waar PhotonFirst begin 2021 uit is ontstaan.

Kersten en Bosman zijn direct een nieuwe onderneming gestart, Include Industries. ‘Een groeiend aantal industriële MKB ondernemers – babyboomers vaak – zal in de komende jaren hun bedrijf willen verkopen om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Opvolging in de familie is echter steeds minder vaak een optie. Include Industries zal veelbelovende bedrijven overnemen en samen met de eigenaar verder laten groeien. Hiermee positioneert het zich bewust tussen private equity investeerders en management buy-in als een veilige optie waarbij een balans wordt gezocht tussen financiële exit voor de eigenaar, respect voor het opgebouwde bedrijf en continuïteit voor het team dat doorgaat. Include Industries investeert alleen in bedrijven met groeipotentie en heeft geen plannen om de bedrijven na een aantal jaren weer te verkopen.

Momenteel zijn er niet veel partijen voor het doen van overnames in de markt, ook vanwege de onzekere economische tijden, weet Kersten. ‘Maar we hoeven ook niet meteen in meerder bedrijven gelijk te investeren. We gaan nu van start met een eerste onderneming. Graag willen we onze ervaring met het snel en zorgvuldig laten groeien van technologiebedrijven inzetten om continuïteit te bieden aan de industriële parels uit het Nederlandse MKB. Synergie tussen bedrijven binnen Include Industries moet zorgen voor een succesvolle overgang naar een nieuwe fase en nieuwe brandstof bieden voor groei’, aldus Daan Kersten, CEO van Include Industries. ‘We hebben geleerd dat met een helder geformuleerd meerjarenplan, een cultuur van openheid en ambitie gecombineerd met een solide basis van bedrijfsprocessen en moderne IT infrastructuur een nieuw perspectief ontstaat op een duurzame toekomst. Daar dragen wij graag aan bij’, vult Ilko Bosman, CFO van de groep aan.