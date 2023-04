New Origin, een nieuw te realiserenproductiefaciliteit voor fotonische chips, heeft 6 miljoen euro financiering ontvangen van PhotonDelta – een grensoverschrijdend ecosysteem van organisaties voor fotonische chiptechnologie.

De investering zal worden gebruikt om in Nederland de eerste onafhankelijke fotonische chips productiefaciliteit op te richten die siliciumnitridechips produceert. De financiering maakt deel uit van de bijdrage die de provincie Overijssel aan PhotonDelta ter beschikking heeft gesteld voor het nationaal fotonica-programma.

De faciliteit van New Origin zal bedrijven in staat stellen hun eigen fotonische chips te produceren. Hiermee wordt een belangrijke horde voor de fotonica-industrie genomen door de kosten aanzienlijk te verlagen en tegelijkertijd de beschikbaarheid van fotonische chips te vergroten. Fotonica gebruikt licht in plaats van elektronica om informatie over te brengen die, wanneer zij in microchips wordt geïntegreerd, de ontwikkeling van kleinere, snellere en energie-efficiëntere apparaten mogelijk maakt. Zij worden breed toegepast, bijvoorbeeld in datacommunicatie, medische apparatuur en de luchtvaart.

De investering van PhotonDelta in New Origin, dat is voortgekomen uit het MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente, is een belangrijke stap op weg naar een toonaangevende fotonica-industrie in Nederland. ” We hebben reeds een sterk cluster, verenigd in Chiptech Twente, die we op deze manier een flinke boost kunnen geven”, vertelt professor Guus Rijnders, wetenschappelijk directeur van MESA+. Veel bedrijven willen experimenteren met fotonica of de technologie integreren in hun producten. Dit wordt bemoeilijkt door de kosten en complexiteit van de productie van chips. Deze nieuwe faciliteit verlaagt de toegangsdrempel aanzienlijk, waardoor meer innovatie mogelijk wordt en de Europese fotonica-industrie kan groeien. ”

Vorig jaar haalde PhotonDelta 1,1 miljard euro aan publieke en private investeringen binnen om productie op te schalen, 200 start-ups te faciliteren, nieuwe toepassingen voor fotonische chips te creëren en infrastructuur en talent te ontwikkelen. PhotonDelta ïnvesteerde reeds in bedrijven als Scantinel Photonics, Smart Photonics, LioniX International, Quix Quantum en EFFECT Photonics. Samen met een consortium van investeerders heeft PhotonDelta in totaal 335 miljoen euro geïnvesteerd in fotonica-bedrijven.

Ewit Roos, CEO van PhotonDelta, ziet in de faciliteit van New Origin een mogelijk belangrijke speler in de groei van de Europese fotonische chipindustrie: “Niet alleen zal zij helpen om aan de bestaande vraag naar chips te voldoen, maar zij zal ook onschatbare inzichten opleveren over hoe wij grootschalige productiefaciliteiten kunnen creëren. Dit is een essentiële stap om Europa minder afhankelijk te maken van andere regio’s voor chiptechnologie en om het volledige potentieel van geïntegreerde fotonica te ontsluiten.”

New Origin wil de inzichten die worden opgedaan bij realisatie en gebruik van de nieuwe productiefaciliteit inzetten bij verdere verkenning van mogelijkheden grootschalige productiefaciliteiten. Dat is nodig om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Vanuit zowel maatschappelijk als economisch perspectief kunnen we met al deze veelbelovende ontwikkelingen maatschappelijk en economisch in Overijssel veel betekenen op internationaal, nationaal en regionaal vlak, ziet Eddy van Hijum, gedeputeerde bij de Provincie Overijssel en verantwoordelijk voor Economie, Financiën en Europa: “We mogen trots zijn op het sterke cluster van bedrijven en kennisinstellingen in onze provincie die samen blijven investeren in de toekomst van de Europese chiptechnologie. Voorbeelden hiervan zijn de eerdere lancering van de Chips Act en nu deze productiefaciliteit.”

New Origin is een 100 procent dochter van de Universiteit Twente Holding. In deze holding zijn de private activiteiten van de universiteit ondergebracht, die onder meer bijdragen aan de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek.

PhotonDelta is een ecosysteem van organisaties dat oplossingen met fotonische chiptechnologie onderzoekt, ontwerpt, ontwikkelt en produceert. PhotonDelta helpt de industrie vooruit door samenwerking te stimuleren, financiering te verstrekken en hen te verbinden met markten. PhotonDelta is gevestigd in Nederland maar verbindt en werkt wereldwijd samen.