Fotonica moet de komende jaren de stap maken van relatief kleine aantallen naar miljoenen componenten voor AI-datacenters. Precies daar loopt de industrie tegen een forse uitdaging aan: het samenbouwen van verschillende fotonische chips komt heel precies en is arbeidsintensief. Photon Bridge ontwikkelde een verbinding die dat proces geschikt moet maken voor grootschalige productie.

Paul Marchal (Photon Bridge): ‘De industrie gaat van tienduizenden naar tien miljoen fotonische chips tegen 2029.’ Foto’s: Photon Bridge

Fotonisch lego moet AI-datacenters van laserlicht voorzien

De fotonicawereld mag dan sterk gefragmenteerd zijn, over één ontwikkeling bestaat voor Paul Marchal weinig twijfel. Co-packaged optics (CPO) gaat het versturen van data in AI-datacenters veranderen. Daarbij worden optische verbindingen steeds dichter bij de chips gebracht die het rekenwerk uitvoeren. Dat is nodig omdat de hoeveelheid data die tussen GPU’s heen en weer gaat zo snel groeit dat elektrische verbindingen met koper tegen hun grenzen aanlopen.

‘Hoe meer data je tussen GPU’s kunt versturen, hoe beter zo’n AI-systeem werkt’, zegt de ceo van het Eindhovense Photon Bridge. ‘Met elektrische draden gaat dat niet meer snel genoeg. Je moet het optisch doen.’ Grote chipbedrijven hebben inmiddels duidelijk richting gekozen. ‘Nvidia en Broadcom hebben beslist hoe ze fotonica gaan gebruiken. In grote lijnen is de markt daarmee gesetteld.’

Die keuze zet de fotonica-industrie onder druk om veel grotere aantallen te produceren. Waar toepassingen als telecom jarenlang met relatief beperkte volumes toe konden, verwacht Marchal dat voor AI-datacenters miljoenen optische componenten nodig zullen zijn. ‘Je moet van tienduizenden naar tien miljoen stuks tegen 2029.’ Daarmee wordt niet alleen de werking van de technologie bepalend, maar ook de vraag of die technologie zich op zulke schaal laat produceren.

Twee materialen nodig

Voor co-packaged optics zijn grote hoeveelheden laserlicht nodig. De lichtbronnen zelf worden daarbij buiten de processor geplaatst en via glasvezels met de optische componenten rond de chip verbonden. Zulke external laser sources (ELS) moeten niet alleen voldoende vermogen leveren, maar ook steeds meer verschillende golflengten. ‘Als je meer kleuren kunt gebruiken, kun je meer data versturen’, legt Marchal uit. ‘Het is een race om meer vermogen en meer kleuren.’

Daarvoor zijn verschillende materialen nodig. Indiumfosfide is bij uitstek geschikt om laserlicht te genereren, terwijl silicon photonics beter is om dat licht te manipuleren en verschillende golflengten samen te brengen. Bovendien kan silicon photonics op grotere wafers en tegen aanzienlijk lagere kosten worden geproduceerd. ‘Je hebt een optimaal materiaal om licht te genereren en een optimaal materiaal om licht te manipuleren.’

Het probleem zit tussen de chips

Die twee materialen combineren is echter een stuk lastiger dan ze afzonderlijk produceren. Bij elektronische chips is het voldoende dat elektrische contactpunten elkaar raken, maar bij fotonica moet het licht vrijwel exact van de ene microscopisch kleine lichtgeleider in de andere terechtkomen. Een kleine afwijking zorgt al voor verlies. Bij de traditionele koppeling van een indiumfosfidelaser aan silicon photonics moet de laser daarom met een nauwkeurigheid van zo’n 50 nanometer worden uitgelijnd.

Dat maakt de assemblage complex. Lasers worden stuk voor stuk geplaatst en actief uitgelijnd, waarna de verbinding bijvoorbeeld met lijm wordt gefixeerd. Lenzen en andere losse optische componenten maken het proces nog ingewikkelder. ‘Het is complex en zeer manueel’, zegt Marchal. ‘Als je de minste fout maakt, heb je veel verlies. Bovendien schaalt het productieproces niet.’

Precies daar ontstaat een probleem nu co-packaged optics om miljoenen lichtbronnen vraagt. De afzonderlijke chips kunnen in grote aantallen op wafers worden geproduceerd, maar als het samenbouwen ervan extreem nauwkeurige en tijdrovende assemblagestappen blijft vereisen, ontstaat verderop in het productieproces alsnog een bottleneck.

Fotonisch lego

Photon Bridge denkt die hindernis te kunnen wegnemen met een verbinding die Marchal vergelijkt met lego. Op de silicon photonics-chip zitten kleine uitstekende structuren, zogenoemde cantilever waveguides, die precies passen in corresponderende uitsparingen aan de indiumfosfidekant. Zodra beide chips op elkaar worden geplaatst, klikken die structuren in elkaar en lijnen de optische verbindingen zichzelf uit.

Daarmee hoeft de machine die beide chips op elkaar zet, veel minder nauwkeurig te zijn. ‘Met een plaatsingsnauwkeurigheid van twee à drie micrometer kun je heel goede optische connecties maken’, aldus Marchal. De cantileverconstructie zorgt vervolgens voor een uiteindelijke uitlijningsprecisie van minder dan 200 nanometer. Het lichtverlies in de verbinding blijft daarbij onder 1 dB.

De technologie verandert ook de manier waarop de chips kunnen worden geassembleerd. Photon Bridge kan de optische verbinding tegelijk maken met de elektrische verbindingen tijdens een reguliere flip-chipassemblage. Afzonderlijke actieve uitlijning van iedere optische koppeling is niet meer nodig.

De eerste testchip laat zien wat dat bij grotere aantallen verbindingen betekent. Acht verschillende golflengten worden naar acht verschillende fibers geleid, waarvoor 64 optische koppelingen tussen indiumfosfide en silicon photonics nodig zijn. ‘Op de eerste wafers halen we daarmee al een yield van meer dan 60 procent. Dat is revolutionair hoog’, zegt Marchal.

Meer kleuren door één fiber

De koppelstukken van Photon Bridge maken ook een andere opbouw van de externe laserbron mogelijk. In bestaande systemen worden afzonderlijke krachtige laserdiodes met discrete componenten en lenzen samengebracht. De Eindhovenaren kunnen veel meer laserdiodes naast elkaar plaatsen en het licht vervolgens op de silicon photonics-chip combineren. Een multiplexer voegt daarbij verschillende golflengten samen en stuurt ze door één fiber naar buiten.

Daardoor hoeft niet iedere afzonderlijke laserdiode extreem veel vermogen te leveren. ‘We kunnen veel output per fiber en per kleur naar buiten duwen zonder dat we high-powerdiodes nodig hebben’, zegt Marchal. Door meerdere diodes en kleuren te combineren, kan Photon Bridge het totale vermogen opbouwen uit een groter aantal minder krachtige lichtbronnen.

Canada boven Eindhoven

Photon Bridge gaat de chips niet zelf produceren. Het bedrijf is compleet fabless en besteedt zowel de productie van indiumfosfide en silicon photonics als de assemblage uit aan gespecialiseerde partijen. Voor prototypes van de uiteindelijke packaging werkt het onder meer samen met het Enschedese PHIX. Een volumepartner voor die assemblage moet nog worden gekozen.

Voor de indiumfosfidechips kiest Photon Bridge voorlopig niet voor productie in Eindhoven. Het bedrijf werkt met een Canadese fabriek die al ruim twintig jaar indiumfosfide produceert en ook aan grote laserproducenten levert. De nieuwe productielijn van Smart Photonics kan in de toekomst een alternatief worden, denkt Marchal, maar hij wil de opschaling van Photon Bridge daar nu niet van afhankelijk maken. ‘Er is een groot verschil tussen een draaiende fab met een goede yield en een fab die net wordt opgezet.’ Voor een jong bedrijf is het vooral een kwestie van risico’s beheersen. Photon Bridge moet zijn eigen technologie nog naar volume brengen en wil daar niet het productierisico van een nieuwe fabriek aan toevoegen. ‘Als je risico’s van start-ups met elkaar accumuleert, dan schiet je elkaar in de voet’, zegt Marchal. ‘Je moet risico’s juist minimaliseren.

Groei, groei, groei

Intussen moeten ook de processen die Photon Bridge bij zijn productiepartners wil onderbrengen, verder worden ontwikkeld. Het bedrijf heeft samen met de TU Eindhoven een pilotlijn opgezet waarmee het zijn technologie doorontwikkelt voordat die processen naar commerciële foundries gaan. Parallel daaraan wordt het proces naar volumeproductie opgeschaald. Aan de indiumfosfidekant is die transfer inmiddels afgerond, terwijl aan de silicon photonics-kant en de verdere packagingketen nog wordt gewerkt‘

Geld ophalen, investeerders aantrekken, meer geld ophalen, meer investeerders aantrekken’

De eerste commerciële stap wordt een zogeheten pico-ITLA, een compacte afstembare laser voor coherente datacommunicatie. Photon Bridge mikt op productie binnen zes tot negen maanden. De grotere stap volgt daarna: de externe laserbron voor co-packaged optics waarmee het verhaal begon. Daar liggen de verwachte volumes veel hoger. Marchal mikt op productie vanaf het tweede kwartaal van 2028.

Om daar te komen, moet niet alleen de technologie worden opgeschaald. Photon Bridge telt momenteel nog maar veertien medewerkers, van wie drie in de Verenigde Staten, en zal ook financieel moeten groeien. Marchal’s samenvatting wat betreft de financiering: ‘Geld ophalen, investeerders aantrekken, meer geld ophalen, meer investeerders aantrekken.’

Photon Bridge schaalt fotonica voor AI en datacenters op met Canadese partner

De Eindhovense fotonicaspecialist Photon Bridge, persbericht maart 2026 bekend, gaat samenwerken met het Canadian Photonics Fabrication Centre (CPFC) om krachtige laserbronnen met meerdere golflengten op industriële schaal te produceren. De combinatie van Canadese expertise in indiumfosfide-lasers en het integratieplatform van Photon Bridge moet de productiekosten verlagen, het productierendement verhogen en de stap van prototype naar serieproductie versnellen. Daarmee speelt Photon Bridge in op de groeiende vraag naar schaalbare fotonica voor AI-infrastructuur en datacenters. Lees het hele bericht