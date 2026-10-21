De Eindhovense fotonicastart-up Photon Bridge heeft 10 miljoen euro opgehaald voor de ontwikkeling en opschaling van laserbronnen voor AI-datacenters. De groeiende behoefte aan snelle, energiezuinige verbindingen tussen AI-processors vraagt om miljoenen lasers, terwijl de huidige productiecapaciteit daar nog niet op is ingericht.

De investeringsronde werd geleid door Amadeus APEX Technology Fund en 360 Capital. Ook bestaande investeerders Innovation Industries, Faber en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) investeerden opnieuw.

Naarmate AI-datacenters groeien, wordt de uitwisseling van data tussen processors een steeds grotere uitdaging. Optische verbindingen bieden meer bandbreedte en een lager energieverbruik dan traditionele elektrische verbindingen. De benodigde lasers moeten echter in veel grotere aantallen worden geproduceerd dan gebruikelijk in de telecomindustrie.

Maakbaarheid als uitgangspunt

Photon Bridge ontwikkelt een technologie die het licht van meerdere kleinere halfgeleiderlasers combineert, in plaats van steeds krachtigere individuele lasers te gebruiken. Dit vermindert de gevoeligheid voor productiefouten en kan de productieopbrengst (yield) verbeteren. De technologie is ontworpen voor grootschalige productie bij meerdere chipfabrikanten die werken met indiumfosfide (InP).

Volgens CEO Paul Marchal verschuift de uitdaging daarmee van het ontwikkelen van krachtigere lasers naar het realiseren van schaalbare productie.

Met het nieuwe kapitaal versnelt Photon Bridge de productontwikkeling en kwalificatie bij klanten. De eerste samples worden in 2027 verwacht, waarna het bedrijf vanaf 2028 wil opschalen naar serieproductie. Ook wordt het team in Eindhoven uitgebreid.