Elektromagnetische straling is een verzamelnaam voor alle soorten straling, waaronder ook natuurlijke straling. Elektronica kan gevoelig zijn voor straling. Belangrijk is dat straling van verschillende apparaten de beeldvorming van bijvoorbeeld een röntgensysteem of MRI-scan niet beïnvloedt. Voorheen deed Philips deze testen elders. ‘Hierdoor waren we afhankelijk van de beschikbaarheid van externe partijen,’ aldus Bert van Meurs, Chief Business Leader Image Guided Therapy and Precision Diagnosis. ‘Met dit lab hebben we nu zowel de ontwikkeling als het testen in eigen huis, zodat onze apparatuur sneller van de hoogste standaarden is te voorzien. Dat is belangrijk voor de patiëntveiligheid en innovatie. Daarbij testen we niet alleen volgens huidige standaarden, maar houden we ook rekening met toekomstige ontwikkelingen.’

Hypermodern lab

Het nieuwe testlab in Best heeft een omvang van 1.300 vierkante meter. Het bestaat uit vier onderdelen. Er zijn twee zogenoemde ‘Semi Anechoic Chambers’ (SAC). Dit zijn volledig afgesloten testruimtes, zodat omgevingsfactoren de metingen niet kunnen verstoren. De grootste ruimte is voorzien van de nieuwste technologie, zoals een hogesnelheidsglasvezel infrastructuur, loodafscherming in de wanden en een automatisch rotatieplatform. Daarnaast is er een speciale lucht-gedreven ‘hoover’ transportinstallatie om beschadigingen van grote zware apparatuur tijdens het transport te voorkomen.

Naast de SAC zijn er twee aan elkaar grenzende ‘Faraday kamers’. Deze zijn aan de buitenzijde met lood bekleed ter afscherming. Hierbinnen wordt dan juist de invloed van apparatuur op elkaar en bij elkaar in naburige ruimtes gemeten. De meetresultaten in de aangrenzende kamer laten dan zien wat het effect is op de kwaliteit van medische beeldvorming. Zo nodig wordt het productontwerp hierop aangepast. De Faraday test-kamers vormen de basis voor verdere kennisopbouw binnen Philips. ‘‘De investering past in de focus van Philips op kwaliteit- en patiëntveiligheid. Dit lab wordt het hart van de kennis over elektromagnetische compatibiliteit binnen Philips. We zijn trots dat we vanuit Best daarmee kunnen bijdragen aan kwaliteit, patiëntveiligheid en het bieden van een inspirerende werkplek voor onze experts,’ zegt Sofie van den Brandt, Site Leader van de Campus in Best.