Vanaf 1 januari 2025 wordt Peter Stolk de nieuwe voorzitter van Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Hij volgt hierin Marc Hendrikse op die na dertien jaar betrokken te zijn geweest bij deze topsector eind 2024 afscheid neemt als boegbeeld. Met het aantreden van Stolk, die zijn sporen in de hightechsector verdiend heeft, is Holland High Tech goed voorgesorteerd voor de snelle ontwikkelingen en uitdagingen in de internationale hightech- en materialensector.

Peter Stolk, voorzitter van Holland High Tech, waarin de topsector High Tech Systemen en Materialen en het bestuur TKI HTSM zijn verenigd: “Ik ben erg vereerd om de rol van Marc Hendrikse binnen Holland High Tech over te nemen. Er is veel bereikt in de afgelopen 13 jaar en ik ben erg enthousiast om samen met de organisatie en alle betrokken partijen uit ons ecosysteem vanaf 1 januari 2025 verder te bouwen aan innovatie. Onze hightech-, systemen- en materialensector speelt een cruciale rol in de noodzakelijke transities voor de toekomst van Nederland. Met gebruik van technologische toepassingen én sleuteltechnologieën in onze publiek-private samenwerkingen kunnen we echt bijdragen aan een veilig, leefbaar, energiebestendig, circulair Nederland.”

Leo Warmerdam, directeur Holland High Tech, TKI HTSM: “Met zijn PhD in Experimental Physics bij AMOLF en zijn brede ervaring bij onder andere Philips, NXP, ASML en Ampleon is Peter bij uitstek in staat om de innovatieopgaven waar we voor staan samen met ons (top)team, bestuur en partners aan te pakken. Hij heeft de afgelopen decennia brede managementervaring opgedaan in internationale onderzoeks-, industriële en zakelijke omgeving in de semiconductor, lighting en automotive industrie. Zijn ervaring als verbinder in cross-functionele projecten en complexe ecosystemen zorgt voor een goede aansluiting met zowel de uitdagingen als de mensen die daarmee aan de slag gaan.”

Marc Hendrikse, scheidend boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen: “Innovatie in de hightech is geen sprint, het is een marathon, dat moeten we blijven verkondigen. En dat we in Nederland door samenwerken inventieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen kunnen verzinnen en zo bijdragen aan onze onze welvaart, weten we al sinds de ontwikkeling van de zaagmolen. Waar we eeuwen geleden zijn begonnen, gaan we in 2024 en ver in de toekomst nog steeds mee door. Ik ben blij dat Peter met al zijn ervaring het stokje overneemt en samen met het team van Holland High Tech aan de slag gaat met innovatie voor onze toekomst: en het motto: Global Challenges, Smart Solutions.” Marc Hendrikse vierde zijn afscheid op 9 december tijdens het symposium Hightech Hollands Glorie in Eindhoven in gezelschap van kopstukken van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Peter Stolk is vanaf 1 januari 2025 de voorzitter van Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen en Materialen. Hij was van 2018 tot april 2024 Senior Vice President en CTO bij Ampleon. Verder was hij van 2015 tot 2018 bij ASML als Vice President Development & Engineering mede verantwoordelijk voor de Business Line Deep UV. Daarvoor was hij van 2009 tot 2015 in diverse rollen werkzaam bij Philips in binnen- en buitenland, waaronder als CTO van Automotive bij Philips Lighting, en werkte hij van 2002 tot 2009 bij NXP Semiconductors in diverse rollen en landen. Als sinds zijn opleiding heeft hij een grote affiniteit met techniek. Hij heeft een Masters (cum laude) van de Universiteit van Amsterdam in Experimental Physics en een PhD van Universiteit Utrecht (uitgevoerd bij AMOLF) in hetzelfde veld.