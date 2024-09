Personalia in de maanden juli/augustus

Petra Deterink is de nieuwe manager business development Onderwijs & Arbeidsmarkt bij ondernemersorganisatie FME. Vanwege die stap is ze onlangs vertrokken bij de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO), waar ze de afgelopen 19 jaar onder meer programmamanager en directeur was. Ook is Deterink gestopt als innovatieadviseur bij non-profitorganisatie Novel-T.

Tibo Energy, dat vanuit Eindhoven met eigen software bijdraagt aan de energietransitie, heeft René Raaijmakers verwelkomd als nieuw bestuurslid. Raaijmakers werkt ruim 25 jaar in de sectoren offshore, energie en maritiem en was hiervoor ceo bij het Utrechtse Groendus, dat zich richt op energieoplossingen.

Bij gereedschappenfabrikant Iscar Nederland in Gouda is Rogier ten Brug gestart als general manager. Hij is de opvolger van Gerard Bogaarts, die general manager is geworden bij machinefabrikant Grob Benelux in Hengelo.

Infra- en bouwbedrijf Mourik, met het hoofdkantoor gevestigd in Groot-Ammers, heeft Surita Reynolds onlangs aangesteld als directeur innovatie. Reynolds komt van bouwbedrijf A.Hak, waar zij financieel directeur van de businessunit Infrastructure Water, Gas and Electricity was. (+foto)

Rob van Bergen is sinds begin september gestopt als directeur van ISSO, dat zich als kennisorganisatie richt op de bouw- en installatietechniek. Van Bergen neemt de komende maanden de tijd om te zien wat op zijn pad komt, zo staat in een persbericht van ISSO. Daar worden zijn taken overgenomen door Michel Verkerk, die bij de organisatie al operationeel directeur was en met Van Bergen de tweekoppige directie vormde. (+foto’s)

Het bestuur van het Rathenau Instituut in Den Haag heeft sinds begin september vier nieuwe leden. Nynke van Dijk haakt aan als bijzonder hoogleraar aan het Amsterdam UMC, Joep Munten doet dat als managing director van Hartelt Fund Management. Nieuw bestuurslid Dyno Radjesh Manna is directeur Directie Onderzoek & Onderwijs aan het Erasmus MC, Kees Verhoeven is eigenaar van Bureau Digitale Zaken.

Flanders Make, het Vlaamse onderzoekscentrum voor de maakindustrie, heeft met Geert van Poelvoorde een nieuwe voorzitter. Van Poelvoorde is onder anderen vicepresident en ceo van staalreus ArcelorMittal Europe, bij Flanders Make volgt hij Urbain Vandeurzen op.

Lennard Blijdorp en Michael van der Windt zijn de nieuwe eigenaren van Albers Alligator, dat zich vanuit Wageningen richt op de productie van flexibele opslagsystemen voor water, mest, biogas en industriële vloeistoffen. Zij hebben de aandelen overgenomen van voormalig eigenaar Ronald Edel, die wel betrokken blijft als mededirecteur.