Twee derde van de ondernemers kampt met personeelstekort, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2025 (CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-NCW). Om hiermee om te gaan, kiezen bedrijven steeds vaker voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden én verdere automatisering van processen. Met name in de bouw, industrie en detailhandel groeit de druk om de productiviteit structureel te verhogen.

Arbeidstekorten in alle sectoren voelbaar

Binnen het kleinbedrijf zegt 61% moeite te hebben met het invullen van vacatures. In het midden- en grootbedrijf ligt dat zelfs boven de 67% respectievelijk 72%. Grote bedrijven nemen dan ook vaker strategische maatregelen. Zo investeert bijna 30% in verdere automatisering — in het kleinbedrijf is dat nog geen 20%.

Ondernemers in de bouwsector spannen de kroon: meer dan 80% ervaart een tekort aan personeel. Ruim 40% van hen biedt inmiddels betere arbeidsvoorwaarden; een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook beperken zij relatief vaak de productiecapaciteit tot wat met het huidige team mogelijk is. Een derde kiest hiervoor — nergens anders ligt dit percentage zo hoog.

Automatisering en efficiëntere processen als antwoord op krapte

Om de druk op personeel te verlichten én de continuïteit van productieprocessen te waarborgen, zet meer dan driekwart van de ondernemers actief in op productiviteitsverhoging.

In de industrie en de bouwsector gebeurt dit bovengemiddeld vaak. In de autohandel en -reparatie ligt de focus opvallend vaak op scholing van personeel, terwijl dit in de landbouwsector juist achterblijft.

Buitenlandse arbeidskrachten als aanvullende oplossing

Zo’n 10% van de ondernemers haalt actief arbeidskrachten uit het buitenland. In de landbouw (23%) en industrie (14%) ligt dit aandeel aanmerkelijk hoger. Ook hieruit blijkt dat sectoren met een hoge fysieke productiedruk sneller geneigd zijn om structurele maatregelen te nemen.

Conclusie

De structurele arbeidsmarktkrapte dwingt ondernemers tot actie. Waar personeelswerving alleen niet meer volstaat, verschuift de focus naar duurzame oplossingen: technologie, procesoptimalisatie en strategisch HR-beleid. Juist binnen maakindustrie en bouwsectoren biedt dit kansen voor leveranciers van automatiseringsoplossingen, machinebouwers en dienstverleners met een scherp oog voor efficiëntieverbetering.