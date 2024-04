Personalia:

Frans van Lierop wordt de nieuwe ceo van NTS Group, dat het hoofdkantoor in Eindhoven heeft en (opto-)mechatronische systemen voor oem’ers ontwikkelt en produceert. Van Lierop komt van ASML en neemt bij NTS de functie over van cfo Ed van der Sluijs, die de afgelopen maanden tijdelijk ook ceo was.

Het salesteam van ERP-leverancier Isah is uitgebreid met sales consultants Yvo Lanting en Jelle van Abeelen. Lanting werkte eerder bij softwareleveranciers van financiële en logistieke oplossingen, Van Abeelen was de afgelopen jaren ERP-consultant implementaties bij Isah.

Bij BE Semiconductor Industries (Besi) in Duiven treedt Frits van Hout (voorheen ASML) toe tot de technologieadviesraad. Die bestaat sinds kort, en moet de producent van backend chipmachines helpen navigeren in een landschap van steeds complexere technologie.

Ook ASM International doet een beroep op de kennis van een – scheidend – ASML-topman. Martin van den Brink treedt bij de chipmachineproducent in Almere toe tot de raad van commissarissen en gaat er de nieuw op te richten technologiecommissie voorzitten.

Raymond Kok is recent benoemd tot ceo van Mendix, dat onderdeel is van Siemens en zich heeft toegelegd op low-code softwareontwikkeling. Kok komt van Siemens Digital Industries en volgt Tim Srock op.

Brink Staalbouw en Circulairstaal hebben een nieuwe directie. Pieter Hermsen en Aniek Averesch werken al langer voor de zusterbedrijven in Nijverdal en Barneveld, en namen de leiding over van Robert Kwintenberg.

Sander Groenen is begin april gestart als de nieuwe directeur van AgriFood Capital, het samenwerkingsverband voor de agriketen in Noordoost-Brabant. Groenen is er de opvolger van Roel Schutten.

Bij Canon Production Printing in Venlo is Akira Yoshida gestart als president en ceo. Yoshida werkt al langer binnen het concern en is de opvolger van Taz Nakamasu.

Jan-Paul van den Bosch is bij aannemer Mourik het nieuwe lid van de raad van bestuur. Mourik heeft het hoofdkantoor in Groot-Ammers.

Bij Big Ass Battery is Remon Veraart de nieuwe ceo. Big Ass Battery in Helmond levert modulaire, relatief kleine containers als energieopslagsysteem.

Aan Universiteit Utrecht is Hens Runhaar benoemd tot hoogleraar Sustainable Food System Governance. Runhaar focust onder meer op de opschaling van alternatieve voedselsystemen, zoals met regeneratieve landbouw.

Nick Lettink maakt sinds kort deel uit van de directie van adviesbureau YNNO. Dat is gevestigd in Utrecht en richt zich met onder meer IT-technologie op nieuwe manieren van werken in het bedrijfsleven.

Jarno Lathouwers is recent benoemd bij NTS tot Managing director D&E Operations Eindhoven. Jarno komt van Sioux Technologies waar hij Manager D&E Operations Eindhoven was.