Personalia over benoemingen en aanstellingen van mensen in de Nederlandse industrie

Liane van der Veen wordt met ingang van 1 februari benoemd tot directeur Innoveren en lid van het directieteam van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Hiermee wordt Liane van der Veen de opvolger van Theo Föllings, die vanaf deze datum de functie van programmadirecteur krijgt.

Jasper Lipsch is per 1 januari benoemd tot managing Consultant bij Mainnovation, Jasper was program manager sustainability bij Royal Swinkels Family Brewers.

Tim Meeles is op 1 januari benoemd tot managing director bij VDL Industries Gainesville.

Jeroen Spijker is benoemd bij Prodrive Technologies tot Business Line Director for After Sales Services.

Henk Slotboom is per 1 januari benoemd tot Director Mitutoyo Europe GmbH

Gerben van Oosterhout is bij Frencken Europe benoemd tot Program manager Medical, Gerben werkte bij Demcon als business operation manager.

Niels Jansen is per 1 januari benoemd tot operation manager bij Contour Advanced Systems BV, Niels werkte als Engineering manager bij Etteplan.

Jeroen van Assen is vanaf 1 januari benoemd tot programma manager bij Sioux Technologies, Jeroen werkt als chief technology officer bij Ebusco.

John van Soerland is vanaf 1 januari benoemd tot ceo en board member van Xiver Group, John was ceo van VDL Nedcar

Ruben Jakobs nieuwe ceo van Lan Handling Technologies, Ruben was cco van NTS Group