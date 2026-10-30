Over benoemingen en aanstellingen van mensen in de Nederlandse en Vlaamse industrie

Peter Wennink is aangetreden als non-executive chairman van het Eindhovense chipbedrijf Euclyd. Dit bedrijf rondde recent een investeringsronde van 200 miljoen euro af. Europa beschikt over toonaangevende expertise op het gebied van halfgeleiders, geavanceerde maakindustrie en systeemengineering. ‘Euclyd heeft het potentieel om deze sterke punten te vertalen naar een wereldwijd concurrerend AI-infrastructuurplatform’, aldus Wennink.

De raad van toezicht van TNO is per 1 oktober versterkt met ASML-executive vice president Jos Benschop. Hij volgt Peter van Laarhoven op. Benschop is gepromoveerd in de natuurkunde en deed onderzoeks- en managementervaring op bij Philips en ASML. Daarnaast vervult hij toezichthoudende en adviserende functies bij Siltronic, Cymer Light Source Technology en NanolabNL. Verder was hij eerder onder meer lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

Lifeport Semicon heeft Susanne van der Velden aangesteld als nieuwe directeur. Lifeport Regio Arnhem Nijmegen heeft een sterke positie binnen de Nederlandse halfgeleiderindustrie. De gezamenlijke ambitie is om het cluster richting 2034 verder te laten groeien en de positie van Lifeport binnen het Nederlandse en Europese semiconecosysteem te versterken. Als directeur krijgt Van der Velden de opdracht om samen met de partners de stap van ambitie naar uitvoering verder vorm te geven en Lifeport Semicon nationaal en internationaal sterker te positioneren.



Het College van Bestuur van deTU/e heeft universitair hoofddocent Krist Vaesen benoemd tot voorzitter van de Commissie voor Verantwoorde Samenwerkingen. Het doel van deze commissie is om voorwaarden te creëren waarmee onderzoekers, professional staff en leiders op de universiteit op een transparante en praktisch werkbare manier met morele onzekerheid kunnen omgaan.

QuantWare heeft Bart Filius aangesteld als CFO.

Clouddienst- en IaaS-bedrijf Leaseweb heeft Mathijs Heikamp (46) benoemd tot coo. In die functie wordt hij verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de operationele organisatie en voor de groei van het bedrijf in Nederland en daarbuiten. Heikamp werkt al sinds 2018 bij Leaseweb.

QuantWare heeft Bart Filius aangesteld als cfo. Hij neemt ook zitting in de raad van bestuur van QuantWare, nu het bedrijf de industriële productie van VIO™-kwantumprocessors opschaalt en zijn commerciële aanwezigheid wereldwijd uitbreidt. De benoeming vindt plaats in een periode van snelle groei voor QuantWare. Het bedrijf sloot in mei 2026 een Series B-financieringsronde van 178 miljoen dollar af, bouwt momenteel een productiefaciliteit op industriële schaal in Nederland en heeft zijn klantenbestand uitgebreid tot meer dan 50 klanten in 20 landen.

Andra Tech Group heeft Michiel Barendse benoemd tot ceo. Met zijn komst wil de groep van precisietechnologiebedrijven de internationale groei verder versnellen. Barendse volgt Geert Ketelaars op, die als president binnen de groepsdirectie actief blijft en zich onder meer gaat richten op de verdere uitbouw in de Verenigde Staten.



Marc van Hussen is onlangs gestart als nieuwe cfo van Dutch Clean Tech. Dit bedrijf financiert, ontwikkelt en exploiteert waterzuiverings- en drinkwaterprojecten en is onder meer actief in Latijns-Amerika. Van Hussen wordt onder meer verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van de financiële organisatie en de financiële sturing van de groeiende internationale projectportefeuille.