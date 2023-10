Personalia

Nostics, dat zich als start-up richt op medische diagnostiek, heeft met Jeroen Nieuwenhuis (rechts) een nieuwe ceo. Nieuwenhuis begeleidde eerder de spin-out van Philips’ Minicare-technologie, en neemt bij Nostics de functie van ceo over van Vincent Laban. Die richtte op zijn beurt Nostics mee op en wordt nu cfo bij het bedrijf, dat vestigingen heeft in Amsterdam en Cambridge (VS).

Bert-Jan Woertman vertrekt bij Mikrocentrum. Dit na een periode van twee jaar, waarin hij directeur was bij het opleidingscentrum in Veldhoven. Woertman wordt opgevolgd door Edwin de Zeeuw.

Marguerita Soeteman-Reijnen treedt toe tot de raad van commissarissen van Siemens Nederland. Daarmee is ze de opvolgster van Gerdi Verbeet, die de raad na twee zittingstermijnen gaat verlaten. Soeteman-Reijnen bekleedde de afgelopen drie decennia meerdere rollen bij verzekeringsadviseur Aon, had meerdere toezichthoudende .

Pieter Nota verlaat per 1 november de raad van bestuur van BMW Group. Nota is bij de groep verantwoordelijk geweest voor Customer, Brands and Sales en zou in eerste instantie zijn contract hebben uitgediend tot zijn zestigste verjaardag. Dit is in de zomer van 2024, maar op eigen verzoek komt Nota’s vertrek eerder. Jochen Goller wordt zijn opvolger.

Bij Koninklijke LV Logistics in Vlaardingen is Raymond Riemen begin oktober gestart als algemeen directeur. Riemen wordt verantwoordelijk voor verdere groei in de Europese Unie, en krijgt daarnaast de leiding over LV Logistics in Nederland. Voor zijn komst naar de logistiek dienstverlener was Riemen onder meer ruim 22 jaar ceo bij Broekman Logistics.

Bij Timesavers International in Goes draagt Paul Hartendorp zijn functie als directeur over aan Frans Huvers. Hartendorp werkte 27 jaar bij Timesavers International, dat ontbraam- en breedbandslijpmachines produceert. In die periode was hij 23 jaar managing director.

Kreske Nickelsen, partner bij financieringsgroep kineo, is toegetreden tot de raad van commisssarissen van Microsure. Dat Nederlandse bedrijf haalde recent 38 miljoen euro aan ontwikkelingskapitaal op voor de microchirurgische robot MUSA-3, met daarbij kineo als een van de investeerders.