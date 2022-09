Personalia

FMI Holding in Bergen op Zoom, dat meerdere bedrijven voor industriële automatisering omvat, heeft met Bart Beune een nieuwe ceo. Beune bekleedde voorheen managementfuncties bij GL Group, NTS Group en Hittech Group. Bij FMI Holding is hij de opvolger van René de Keijzer, die zich concentreert op de verdere groei van Dutch Technology Alliance.

TAUW Group heeft zich versterkt met de komst van Jacolien Eijer-De Jong, die zich bij het advies- en ingenieursbureau gaat richten op het leiden van de duurzaamheidsstrategie. Eijer-De Jong was eerder onder meer directeur van branchevereniging NLingenieurs.

Steffen Haack is sinds kort ceo bij aandrijf- en besturingsspecialist Bosch Rexroth AG. Haack werkt inmiddels meer dan 25 jaar voor het bedrijf, dat in Nederland is gevestigd in Boxtel, en was er de afgelopen jaren lid van de raad van bestuur en leidinggevende van de businessunit Industrial Hydraulics. Haacks voorganger Rolf Najork blijft actief binnen Bosch, onder andere als lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH.

Bij investeringsbedrijf Torqx Capital Partners is David van Hasselt toegetreden tot het team van partners. Van Hasselt had al een leidinggevende functie binnen het bedrijf, dat zich richt op de investering in middelgrote bedrijven. Zo rondde Torqx eerder de overname af van VHE Industrial Automation, dat locaties heeft in Eindhoven en Veldhoven.

Bij TVVL is Debby Slofstra benoemd als nieuwe voorzitter. Slofstra is country president bij Schneider Electric Nederland en gaat zich met de andere leden van TVVL – kennisplatform voor de installatietechniek – vooral richten op het versnellen van de energietransitie.

Karim Henkens is sinds begin september ceo van ICT Group, dat zich vanuit meerdere Europese vestigingen richt op het leveren van oplossingen op het vlak van industriële technologie. Henkens was eerder algemeen directeur bij IT-dienstverlener Cegeka en ceo bij IT-bedrijf Centric. Henkens volgt Jos Blejie op, die sinds 2013 ceo was bij ICT Group en nu met pensioen is.

Jacco Vonhof is tijdens de algemene ledenvergadering van MKB-Nederland door de leden benoemd voor een tweede termijn van vier jaar als voorzitter van de branchevereniging. Vonhof werd eind april al voorgedragen door het hoofdbestuur, wat tijdens de vergadering unaniem werd bekrachtigd.

Multinational Ahold Delhaize heeft Jan Ernst de Groot benoemd tot sustainability officer. Binnen die functie wordt De Groot verantwoordelijk voor alles wat de organisatie doet op het vlak van duurzaamheid, gezonde voeding, sociale impact, ethiek, mensenrechten en governance. De Groot is ook chief legal officer.

Bij de internationale beursorganisator Easyfairs, dat in Nederland jaarlijks meer dan 60 beurzen en evenementen verzorgt, is Stefan Hutten | LinkedIn onlangs gestart als de nieuwe head of region van de Nederlandse divisie. Hij volgt Jeroen van Hooff op.