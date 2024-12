Pentas Moulding, een toonaangevende producent van kunststofproducten via rotatiegieten, heeft de primeur als het eerste Overijsselse bedrijf dat een subsidie heeft ontvangen binnen het INDUSTR_I4.0-programma. Deze mijlpaal werd gevierd met een bezoek van gedeputeerde Erwin Hoogland van de provincie Overijssel. Tijdens zijn bezoek kreeg hij een uitgebreide presentatie over het project, een rondleiding door de productiefaciliteiten.

Het project is opgezet in samenwerking met het Duitse softwarebedrijf Lean Ocean en Xereon ICT. Samenwerken over grenzen heen vormt de kern van dit initiatief, dat zich richt op het gebruik van AI-technologie om productieprocessen efficiënter, duurzamer en toekomstbestendig

te maken.

Pentas en de toepassing van AI in rotatiegieten

De dag begon met een introductie over Pentas, hun geschiedenis en het productieproces. Pentas wil de voordelen van AI-technologie benutten om hun planningsprocessen te optimaliseren. De huidige planning is sterk afhankelijk van menselijke expertise, en een fout of storing in de productie kan leiden tot tijdrovend handmatig planningswerk. Het doel is een AI-gestuurd planningssysteem te ontwikkelen dat automatisch reageert op storingen, zoals uitval van machines, en real-time aanpassingen maakt.

Concrete toepassingen van AI zijn al deels zichtbaar binnen Pentas. Zo worden camera’s ingezet voor visionanalyse om nabewerkingen te controleren. In de toekomst zal het systeem ook real-time veranderingen kunnen doorvoeren op basis van data van de machines, waardoor productie efficiënter wordt en verspilling afneemt.

Uitkomsten van het project

● Betere productiviteit en efficiëntie.

● Minder verspilling van grondstoffen.

● Een gelijkmatigere verdeling van werk.

● Meer rust en overzicht voor medewerkers.

Lean Ocean en Xereon ICT spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van deze technologie. Lean Ocean, gevestigd in Duitsland, werkt volledig in-house aan productontwikkeling en heeft klanten door heel Europa.

Xereon ICT, onder leiding van Sander Staal, richt zich op softwareontwikkeling en innovatie.

Deze samenwerking illustreert hoe bedrijven over landsgrenzen heen innovatie kunnen versnellen. Erwin Hoogland benadrukte het belang van een ecosysteem waarin bedrijven grensoverschrijdend samenwerken en kennis delen. “We moeten naar onze buren in Europa kijken. Alleen door samen te werken kunnen we concurreren met grootmachten zoals Amerika en China.”

Het INDUSTR_I4.0-programma

Het INDUSTR_I4.0-programma, onderdeel van het Interreg VI-programma Duitsland-Nederland, ondersteunt mkb’ers in het grensgebied bij het toepassen van digitale technologie. Met een rojecten en 80 haalbaarheidsstudies realiseren. Volgens Erwin Altena van Oost NL is het programma cruciaal om bedrijven te helpen digitaliseren en concurrentiekracht te behouden. Pentas wordt gezien als een “sweet spot” van het programma vanwege de concrete toepassing van AI in een traditioneel productieproces.

Vanuit Pentas is al sinds 2000 data verzameld over de productietijden, wat een sterke basis vormt voor de implementatie van AI. Door gebruik te maken van historische data kan het systeem optimaliseren hoe matrijzen worden ingezet en hoe ze in de toekomst efficiënter kunnen worden gebruikt. Dit levert niet alleen kostenbesparingen op, maar ook een significante bijdrage aan de duurzaamheid.

Innovatie en toekomst

Hoogland wees ook op de bredere uitdagingen waarmee bedrijven in de regio worden geconfronteerd, zoals energietekorten, klimaatverandering en de vergrijzing. “We moeten hightech en oude kennis combineren. Door projecten zoals dat van Pentas kunnen we samen groeien en ontdekken hoe we als Europa een wereldspeler blijven.”