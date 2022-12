Pelsma vertrekt volgend jaar bij Aalberts dat hij ‘in vorm’ achterlaat

Aalberts N.V. heeft bekend gemaakt dat Wim Pelsma de Raad van Commissarissen heeft laten weten in de tweede helft van 2023 terug te treden als Chief Executive Officer. Wim Pelsma (59) trad in 1999 in dienst bij Aalberts en werd in april 2009 benoemd tot lid van de directie van Aalberts N.V.. In april 2012 werd hij benoemd tot Chief Executive Officer. Pelsma: “Aalberts heeft de afgelopen tien jaar een aanzienlijke transformatie ondergaan en gedurende vele jaren een duurzame winstgevende groei gerealiseerd. De onderneming is in uitstekende vorm en zeer goed gepositioneerd voor de toekomst met geweldige business teams en lange termijn groeiplannen met veel potentieel.”

“Hoewel er nooit een goed moment is voor een leiderschapsoverdracht, voel ik me nu op mijn gemak om deze stap te zetten. Ik ben trots en heb het enorme voorrecht gehad om leiding te geven aan zo’n uitzonderlijke groep mensen en geweldige bedrijven met unieke marktposities en technologieën. Eind volgend jaar, na bijna 12 jaar als Chief Executive Officer, 15 jaar als directielid en meer dan 24 jaar bij Aalberts, is voor mij het juiste moment aangebroken om verder te gaan en de leiding van de onderneming over te dragen. Al die jaren heeft Aalberts altijd mijn volledige focus en energie gehad, het is een fantastische ondernemersreis geweest.”

Peter van Bommel, voorzitter: “Hoewel wij het besluit van Wim Pelsma betreuren, respecteren wij het en hebben wij grote waardering voor zijn belangrijke bijdragen aan de groei en ontwikkeling van Aalberts, die de onderneming hebben gebracht tot de uitstekende staat waarin zij nu verkeert. Wij kijken ernaar uit om in 2023 samen te blijven werken aan een soepele overdracht aan zijn opvolger.”

Wim Pelsma zal Chief Executive Officer blijven en in de tweede helft van 2023 terugtreden uit de directie. Hij zal de Raad van Bestuur bijstaan om een soepele overgang tot eind 2023 te waarborgen. De Raad van Commissarissen is begonnen met het zoeken naar een opvolger voor Wim Pelsma.