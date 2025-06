Wat ooit als afval werd weggegooid, vormt nu het hart van een internationaal circulair samenwerkingsmodel. Het Nederlandse PeelPioneers en het Duitse BÜFA Chemikalien kondigen op 17 juni 2025 een exclusieve distributieovereenkomst aan. BÜFA gaat de functionele ingrediënten uit sinaasappelschillen van PeelPioneers vermarkten in Duitsland en Oostenrijk – een strategische stap waarmee circulaire innovatie de Duitse voedingsindustrie bereikt.

Technologie die verspilling tegengaat

PeelPioneers heeft een geavanceerd proces ontwikkeld waarin sinaasappelschillen binnen 72 uur worden verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten zoals vezels, olie en fruitstukjes. Deze worden toegepast in vleesvervangers, sauzen, bakkerijproducten en meer. Dankzij het natuurlijke karakter en de sterke functionele eigenschappen – zoals een hoge olie- en waterbindingscapaciteit – bieden de ingrediënten een clean-label alternatief voor chemische hulpstoffen in voeding.

Een samenwerking met een missie

De samenwerking met BÜFA Chemikalien markeert voor PeelPioneers een belangrijke stap in internationale opschaling. “Dit gaat niet alleen over distributie,” zegt medeoprichter Bas van Wieringen. “We brengen bewezen technologie en duurzaamheid samen in een nieuwe markt. En dat doen we met een partner die onze visie op waardecreatie uit afval volledig begrijpt.”

Van schil tot systeemverandering

Met de jaarlijkse verwerking van 10 miljoen kilo sinaasappelschillen en een geschatte CO₂-besparing van 7 miljoen kilo, bewijst PeelPioneers dat circulaire systemen niet alleen schaalbaar, maar ook rendabel zijn. Door gebruik te maken van bestaande logistieke netwerken blijven de emissies laag en de kosten beheersbaar – een slimme koppeling van technologie en marktwerking.

Industriële impact

Voor BÜFA Chemikalien past de samenwerking perfect in hun strategie van duurzame chemie. “Wij zien dat klanten in de voedingsmiddelenindustrie steeds vaker zoeken naar natuurlijke, functionele oplossingen,” aldus Managing Director Laurens Muijs van de Moer. “PeelPioneers biedt dat – én meer: ze leveren impact.”

Waar traditionele afvalstromen eindigen, begint voor PeelPioneers de innovatie. In samenwerking met BÜFA Chemikalien krijgt circulaire technologie een Europees gezicht – met kansen voor voedingsproducenten, consumenten én het klimaat.

BÜFA Chemikalien is een leverancier van chemische grondstoffen, specialiteiten en outsourcingdiensten met hoofdkantoor in Oldenburg. Het bedrijf bedient onder meer de voedingsmiddelen- en waterbehandelingsindustrie in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, met een sterke focus op duurzaamheid, innovatie en service.

PeelPioneers is koploper in het duurzaam verwerken van sinaasappelschillen. Vanuit de fabriek in ’s-Hertogenbosch verwerkt het bedrijf dagelijks grote hoeveelheden schillen tot natuurlijke, functionele ingrediënten voor de voedings-, cosmetica- en reinigingsmiddelenindustrie.