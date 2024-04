NCAB Group heeft vandaag 100 procent van de aandelen verworven in Cumatrix BV, gevestigd in Lommel, België. Een land waar NCAB tot nu toe geen lokale aanwezigheid had.

De netto-omzet van Cumatrix BV bedroeg 7 MSEK in 2023 met een EBITA-marge van ongeveer 7

procent. Het bedrijf heeft 2 werknemers. Het grootste deel van de verkoop is geconcentreerd

industriële sector en wordt ingekocht bij productiepartners in China. De overname van

Cumatrix BV zal naar verwachting in 2024 winst opleveren voor de NCAB Groep. Synergieën worden verwacht op het gebied van leveranciers, betalingsvoorwaarden en logistiek.

Benjamin Klingenberg, VP NCAB Europa: “Deze overname is klein, maar toch biedt het een strategische kans voor NCAB Group om lokaal aanwezig te zijn op de Belgische markt. Met deze actie krijgen we ook zeer en ervaren personeel uit de PCB-industrie, die onze bestaande capaciteiten zullen aanvullen en een cruciale rol zullen spelen in de Belgische markt. capaciteiten zullen aanvullen en een cruciale rol zullen spelen in het ontsluiten van nieuwe groeikansen en het uitbreiden van ons netwerk in de Benelux.

Gert Peeters, eigenaar van Cumatrix BV: “We zijn blij dat we onze activiteiten in NCAB-verband kunnen versterken. Dit zal een positieve ontwikkeling voor onze klanten, ons persoonlijk en niet in de laatste plaats geeft het ons nieuwe mogelijkheden om te groeien in België met de steun van de hele NCAB Groep.”

NCAB is een wereldwijd toonaangevende leverancier van printplaten, genoteerd aan de NASDAQ Stockholm. NCAB biedt printplaten voor veeleisende klanten, op tijd en zonder defecten, duurzaam geproduceerd tegen de laagste totale kosten. NCAB werd opgericht in 1993. Sinds de oprichting worden de activiteiten gekenmerkt door een ondernemende en kostenefficiënte cultuur en hebben ze in de loop der tijd een sterke groei en goede winstgevendheid laten zien. Vandaag de dag is NCAB lokaal aanwezigheid in 17 landen in Europa, Azië en Noord-Amerika. De netto-omzet in 2023 bedroeg SEK 4.088 miljoen. Organische groei en overnames maken deel uit van de strategie van NCAB.