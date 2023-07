Inseego en GeoDynamics hebben een strategisch partnership aangekondigd, gericht op het bieden van geavanceerde oplossingen voor het verzamelen en beheren van essentiële gegevens van mobiele werknemers in Nederland.

Het partnership tussen Inseego en GeoDynamics zal resulteren in de integratie van Inseego’s innovatieve fleetmanagement technologieën met de tijdregistratiesoftware oplossingen van GeoDynamics. Door de krachten te bundelen, zullen beide bedrijven in staat zijn om een breed scala aan geïntegreerde oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van bedrijven met mobiele werknemers in Nederland.

Hilger van Dam, Managing Director Europe bij Inseego Benelux: “Dit strategische partnership markeert een belangrijke mijlpaal voor zowel Inseego als GeoDynamics. Samen kunnen we onze klanten in Nederland voorzien van geavanceerde en geïntegreerde oplossingen die de productiviteit verhogen, de efficiëntie verbeteren en de operationele kosten verlagen. We kijken ernaar uit om gezamenlijk de toekomst van mobiel werken vorm te geven.”

Remco Visée, Country Manager van GeoDynamics: “Dit partnership biedt een fantastische kans voor beide bedrijven om de markt voor mobiele werknemers te transformeren. Door de integratie van Inseego’s fleetmanagement technologieën kunnen onze klanten nu direct diverse manuele handelingen automatiseren, waardoor ze slimmer, sneller en efficiënter kunnen werken.”

Inseego en GeoDynamics streven ernaar om gezamenlijk waarde toe te voegen aan organisaties in Nederland door middel van geavanceerde technologieën en geïntegreerde oplossingen. Beide bedrijven kijken uit naar een succesvol partnership en het leveren van innovatieve oplossingen aan klanten in Nederland.

Inseego Corp. is een toonaangevende, wereldwijde leverancier van software-as-a-service (SaaS) en Internet of Things (IoT) oplossingen. Het bedrijf verkoopt haar fleetmanagement oplossingen onder de merknaam Inseego, waaronder voertuig- & asset tracking, rijgedrag monitoring en dashcams. Inseego Corp. verkoopt ook zakelijke connectiviteit-oplossingen en apparaat-management diensten.

GeoDynamics is een toonaangevende aanbieder van geavanceerde tijdregistratiesoftware voor het beheer van mobiele werknemers. Hun geavanceerde softwareoplossing verzamelt en consolideert alle benodigde gegevens van mobiele werknemers op één centrale locatie, waardoor organisaties efficiënt werktijden en projecturen kunnen verzamelen en doorsturen naar verschillende systemen. Dit leidt tot aanzienlijke tijdsbesparingen voor administratieve diensten, waarbij naar schatting één uur werk per week per werknemer wordt bespaard.