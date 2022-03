Parels van het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB) genomineerd voor Koning Willem I Prijs

,,Als ik meedoe wil ik de wedstrijd ook met mijn bedrijf winnen”, zei de ambitieuze Marlies van Wijhe, die een paar momenten daarvoor met Koninklijke VAN WIJHE VERF werd genomineerd voor de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB. Van Wijhe heeft ervaring met winnen, want ze was eerder Zakenvrouw van het Jaar in 2010, een andere gerenommeerde prijs in het Nederlands bedrijfsleven.

De nominatie van Van Wijhe Verf was er een in een reeks van twaalf ondernemingen die opgaan voor de Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven: de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB.

Deze middag in paviljoen The Circle op de Zuidas werd de bekendmaking van de nominaties een indrukwekkende parade van talent en innovaties. Opvallend: veel bedrijven uit de maak-industrie wisten zich te nomineren, maar ook een aantal innovatieve outsiders.

Oekraïne

Namens de Koning Willem I Stichting stond directeur Romy Blankenspoor aan het begin van de bijeenkomst stil bij de Oekraïnecrisis. ,,Met het oog op de niet te bevatten gebeurtenissen in Oekraïne, heeft het bestuur van de Koning Willem I Prijs overwogen of we de bekendmaking van de nominaties wel moesten laten doorgaan”, aldus Blankenspoor.

,,Uiteindelijk hebben we besloten om vandaag toch bijeen te komen. In vrijheid leven en in vrijheid kunnen ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze vrije samenleving en van onze normen en waarden. Vrij en succesvol ondernemerschap is belangrijk voor een sterk Nederland, vindt het bestuur van de stichting.”

De vier regionale commissies zorgden voor de twaalf ijzersterke kandidaten uit het MKB voor de finale in mei van dit jaar. Commissievoorzitters Lambert Zwiers (Noord), Dick Veltman (Oost) Murk Peutz (Zuid) en Roderick van Seumeren (West) en hun commissieleden zijn in staat om succesvolle mkb-bedrijven in hun regio’s te volgen en eventueel ook te nomineren voor een mogelijke finaleplek. Uiteindelijk worden drie MKB-bedrijven van de twaalf geselecteerd voor de finale later dit jaar in de stad Groningen.

Trots

De meeste ondernemers kwamen zonder verwachtingen naar Amsterdam. Zo was Jos Huijbregts, de bescheiden eigenaar van BAKKERIJ VAN VESSEM, verbaasd over zijn nominatie. Aan de 17 vestigingen Van Vessem heeft Huijbregts zijn handen vol. ,,Brood moet vers zijn”, vindt Huijbregts, die daarmee ook de grenzen aangeeft van de groei van zijn bedrijf. ,,Ik ben trots dat ik hiertussen sta”, vertelde de genomineerde bakker.

Een andere opmerkelijke genomineerde in de categorie MKB: LINCSAFE. Ze doken in het gat dat de banken achterlieten. De onderneming van oprichter Rob Veenendaal is zich ruim 20 jaar geleden op het cashmanagement bij onder meer retailers gaan richten. Een gat in de markt want concurrentie is er niet of nauwelijks, concludeerde de directie met een glimlach op het gezicht en de oorkonde in de hand.

Ook de humor van Peter van der Avoird, dit jaar trouwens ook genomineerd voor Agrarisch Ondernemer 2022, kon wel worden gewaardeerd. Toen hem werd gevraagd of hij de eigenaar was van TRAYPLANT uit Bavel antwoordde hij met een knipoog: ,,Ik ben inderdaad eigenaar samen met de bank…” Het bedrijf is gespecialiseerd in het kweken van aarbei- en frambozen stekkies, die door telers worden gekocht.

Het installatiebedrijf de DWT GROEP uit het Zeeuwse Goes met Mark-Jan Kooldijk en Rob Hopstaken was superblij met de nominatie. ,,Mooi die erkenning voor ons bedrijf en voor onze mensen”, zei Kooldijk tevreden. DWT richt zich met de activiteiten op Zuid-West Nederland. Met verschillende vestigingen is het bedrijf actief voor hotels, kantoren, bedrijfspanden en de woningbouw.

Verrassing

Voor DRAKE & FARREL namen David Engel en Karel Eijkenaar de nominatie in ontvangst. Het bedrijf uit Bleiswijk zorgt ervoor dat gebruikte apparaten een ‘tweede leven’ krijgen en blijken daarin succesvol. Recyclen is volgens Drake & Farrell meteen ook de start van een nieuw productieproces.

Wouter Dun en Jan Hoekstra van het bedrijf WITEC FIJNMECHANISCHE TECHNIEK reisden af uit het Groningse Stadskanaal en groot was de verrassing. ,,We zijn nuchtere Groningers, je verwacht dat niet”, aldus de vertegenwoordigers van Witec met de nominatie op zak.

OREEL uit Hallum, een Fries familiebedrijf dat al 165 jaar bestaat, maakt als toeleverancier voor hun klanten producten uit metaal, staal en aluminium. Sytse Oreel vond de waardering door de nominatie voor de MKB-prijs voor zijn bedrijf al winst.

Namens FIBREMAX uit Joure mochten Rinze-Jan van der Schuit en Duco Handgraaf de nominatie voor de Koning Willem I Prijs (MKB) in ontvangst nemen. Het bedrijf uit Friesland produceert kabels die onder andere gebruikt worden voor drijvende windmolenparken. Het zijn de sterkste kabels ter wereld en in deze periode van energietransitie zit FibreMax in een absolute groeimarkt.

Joost Sterenborg vertelde bij de ontvangstneming van de nominatie voor AEBI SCHMIDT dat dit bedrijf een totaaloplossing biedt om wegen begaanbaar te houden, bijvoorbeeld bij slecht (winter-) weer. De wagens zijn ook inzetbaar als veegmachines. EBUSCO, een Nederlandse fabrikant van volledig elektrische bussen uit Deurne, werd voorgedragen vanwege de innovatieve dynamiek van het bedrijf.

‘Growth mindset’

De MAAN GROUP uit Raalte, gespecialiseerd in lijm- en oppervlaktetechniek, kreeg de nominatie voor het innovatieve karakter van het familiebedrijf. Wat ooit begon met de productie van zelfklevende tapijttegels is uitgegroeid tot een onderneming die mogelijk wordt bekroond met de Koning Willem I Prijs.

De genomineerden en de andere ondernemers kregen nog voldoende inspiratie mee naar huis. Ebel Sluis deelde zijn visie met de MKB-ondernemers in een Ted Talk op het ondernemerschap. ,,Jullie zijn allen voorbeelden van bedrijven met een growth mindset”, hield Sluis zijn gehoor voor.

Ook Romy Blankenspoor bevestigde nog eens dat alle kandidaten ‘winnaars’ zijn. ,,De ervaring leert dat een tweede poging succesvol kan zijn”, was de boodschap aan de ondernemers, die daarmee voldoende gespreksstof hadden voor bij de borrel in de catacomben van de Amsterdamse Zuidas.