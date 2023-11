Op het Europese hoofdkantoor van Panasonic Industry in Ottobrunn en in Pfaffenhofen bij München, Duitsland, heeft Panasonic Industry geïnvesteerd in twee ultramoderne technische laboratoria. Daar voert Panasonic rigoureuze tests en analyses uitvoeren, voornamelijk voor zijn brede portfolio van relais, maar ook voor een breed veld van andere elektromechanische producten van het bedrijf. De apparatuur in de laboratoria bestaat uit hoogspannings-, stress- en duurtest stations, snelle camera-analyseapparaten, lektesters, temperatuursimulatoren, een volledig uitgeruste prototypingwerkplaats en nog veel meer. Als klanten speciale verzoeken en vereisten hebben die verder gaan dan de standaardtoepassingen of andere vragen hebben, kunnen ze een bezoek boeken aan de laboratoria en ondersteuning krijgen van de technische relaisexperts van Panasonic Industry. Ze kunnen hier bijvoorbeeld aankloppen als ze meer willen weten over specifieke bedrijfsomstandigheden voor hun ontwerpen.

Hoewel de standaard datasheets voor relais van Panasonic Industry meer dan 80% van alle toepassingen dekken, kan er op papier slechts een bepaalde reeks waarden en parameters behandeld worden. Meestal hebben die betrekking op worstcasescenario’s, bijvoorbeeld op het gebied van temperatuursomstandigheden. Als echter bijvoorbeeld een relais in een ontwerp van een klant niet werkt zoals verwacht, kunnen de technische experts van Panasonic Industry in de laboratoria de oorzaak onderzoeken. Hun diepgaande toepassingsanalyse gaat verder dan het testen van het relais zelf, biedt waardevolle inzichten in storingsredenen en helpt klanten om eventuele ontwerpproblemen effectief op te lossen.

Bernd Prössner, Hoofd Relay Engineering bij Panasonic Industry, zegt hierover: “Als klanten bijvoorbeeld niet zeker weten of het gekozen relais bestand is tegen hoge inschakelstromen, zich zorgen maken over de mogelijke impact van iets hogere bedrijfstemperaturen op de lange termijn of te maken krijgen met een storing in het veld en de onderliggende oorzaak niet kunnen vinden, zijn onze technische experts uitgerust met alle benodigde testapparatuur om de problemen uitgebreid te onderzoeken en om individuele en betrouwbare oplossingen voor onze klanten te vinden.”