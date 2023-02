Paleo is een Belgische precisie-fermentatie onderneming die voedselproducenten in staat stelt een “echte smaak” ervaring te bieden, door essentiële ingrediënten te leveren voor milieuvriendelijke en dierproefvrije vlees- en visalternatieven. Om op te schalen en te groeien, haalde Paleo 12 miljoen euro op in een Serie A-financieringsronde, geleid door DSM Venturing en Planet A Ventures en aangevuld door Gimv, SFPIM Relaunch, Beyond Impact en Siddhi Capital.

Paleo’s baanbrekende voedseltechnologie: de echte smaak van vlees naar plantaardig voedsel brengen

“De markt voor plantaardig vlees en vis is klaar om verder te groeien, mits consumenten de smaak overtuigend vinden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met kunstmatige kleurstoffen en additieven. Het toevoegen van onze ingrediënten aan plantaardige vleesalternatieven is een gamechanger die de ervaring van ‘echt’ vlees met zich meebrengt. Je kunt het ruiken, je kunt het proeven en je kunt het zien omdat onze ingrediënten die levendige rode kleur bieden die verandert in gekarameliseerd bruin wanneer je het grilt. En er is geen enkel dier bij betrokken dat onze ingrediënten als veganistisch definieert. Het is geweldig dat onze venture-ronde wordt vergezeld door deskundige investeerders uit de industrie, die onze Paleo-ingrediënten hebben geproefd en volledig overtuigd zijn van hun potentieel”, zegt Hermes Sanctorum, mede-oprichter en CEO van Paleo.

Paleo richt zich op myoglobine, een eiwit dat ervoor zorgt dat plantaardig voedsel er qua kleur, geur, smaak en aromatische beleving uitziet en smaakt als vlees of vis, alsook toegevoegde voedingswaarde biedt. De vlees- en viseiwitten van Paleo zijn identiek aan dierlijke eiwitten en GGO-vrij, wat een belangrijk concurrentievoordeel oplevert.

Momenteel biedt Paleo een eiwitportfolio van zes verschillende soorten (rundvlees, kip, varkensvlees, lamsvlees, tonijn en zelfs mammoet).

Schaal, productie en commercialisering

Deze Serie A venture ronde zal Paleo in staat stellen om strategische mijlpalen en commerciële doelstellingen te bereiken. Het eerste doel is het opschalen van de technologie en de overgang naar commerciële productie. Tegelijkertijd zal Paleo een aanvraag indienen voor wettelijke goedkeuring in belangrijke markten.

Andy de Jong, mede-oprichter en COO: “We denken dat 2025 een geloofwaardige tijdlijn is om plantaardig voedsel met Paleo-ingrediënten op de markt te hebben. We zijn blij met de grote belangstelling van internationale, gevestigde voedselfabrikanten in ons ingrediëntenportfolio. De voedingsindustrie heeft nauwelijks het oppervlak bekrast van wat mogelijk is met precisiefermentatie, en Paleo zal in de voorhoede staan van deze revolutie in de voedselproductie. ”

Jan Christoph Gras, Partner bij Planet A Ventures: “De overgang naar een plantaardig dieet is cruciaal voor het bereiken van onze netto-nuldoelstellingen. Dierlijke landbouw is verantwoordelijk voor bijna 15% van de totale wereldwijde uitstoot, terwijl het ook biodiversiteitsverlies, waterverbruik en stikstof- en fosforvervuiling veroorzaakt. Met zijn innovatieve precisiefermentatietechnologie heeft Paleo barrières voor de wijdverspreide acceptatie van plantaardige vleesalternatieven weggenomen. De realistische smaak en zeer functionele eiwitten maken het een aantrekkelijke optie voor zelfs de meest sceptische consumenten van vlees- en visvervangers.”

Michaël Vlemmix, Principal in het Life Sciences-platform van Gimv, geeft aan: “We zijn zeer enthousiast om een Belgische pionier in het Foodtech ecosysteem te kunnen ondersteunen en onze expertise en ons netwerk ter beschikking te stellen om een toonaangevend bedrijf uit te bouwen. De expertise en capaciteit om een GGO-vrij myoglobine te kunnen produceren door middel van precisie-fermentatie intrigeert ons sterk en biedt de mogelijkheid om één van de belangrijkste katalysatoren te worden om de plantaardige voedingsindustrie naar een hoger niveau te tillen. Ik kijk ernaar uit om dit bedrijf samen met het management en ons internationaal syndicaat van gespecialiseerde investeerders uit het ecosysteem te laten groeien.”

Bram Vanparys, Managing Partner en Head of Life Sciences voegt hieraan toe:”De missie van Gimv’s Life Sciences platform is om te investeren in bedrijven die producten ontwikkelen die de samenleving beduidend ten goede komen, wat perfect aansluit bij de missie van Paleo om de gezondheid van mensen te combineren met de gezondheid van onze planeet.”

Precisiefermentatie

Precisiefermentatie wordt door ecoloog en journalist George Monbiot “de belangrijkste milieutechnologie die de mensheid ooit heeft ontwikkeld” genoemd.

Het is een bewezen, innovatieve technologie die micro-organismen zoals gist gebruikt die zijn geprogrammeerd om geselecteerde doeleiwitten te produceren. De technologie is veelzijdig, schaalbaar en wordt al in veel industrieën gebruikt, zoals de kaasproductie.

Paleo is op een missie om de ultieme vlees- en viservaring te creëren in plantaardige alternatieven. Paleo creëerde een technologie die het eindelijk mogelijk maakt om plantaardige producten op de markt te brengen die net zo lekker en voedzaam zijn als conventioneel vlees en vis. Paleo is de eerste fabrikant van precisiefermentaties die een portfolio van de meest populaire vlees- en vissmaken en een GMO-vrij product aanbiedt.

DSM Venturing is de corporate venture-tak van Koninklijke DSM – een wereldwijd, doelgericht bedrijf in Gezondheid, Voeding &Biowetenschappen, dat wetenschap toepast om de gezondheid van mensen, dieren en de planeet te verbeteren. Dsm’s doel is om betere levens voor iedereen te creëren. Dsm’s producten en oplossingen pakken enkele van ‘s werelds grootste uitdagingen aan en creëren tegelijkertijd economische, ecologische en maatschappelijke waarde voor al zijn belanghebbenden – klanten, werknemers, aandeelhouders en de samenleving in het algemeen. Het bedrijf is opgericht in 1902 en is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Planet A is een investeringsfonds dat samenwerkt met Europese groene tech-startups die een aanzienlijke positieve impact hebben op onze planeet en tegelijkertijd wereldwijd schaalbare bedrijven opbouwen. De missie van de durfkapitaalfirma is om bij te dragen aan een economie binnen de planetaire grenzen. Planet A ondersteunt innovatie op vier belangrijke gebieden: klimaatmitigatie, afvalvermindering, besparing van hulpbronnen en bescherming van de biodiversiteit. Als eerste Europese vc biedt Planet A wetenschappelijke levenscyclusbeoordelingen om investeringsbeslissingen te ondersteunen en oprichters in staat te stellen hun impact te beheren en te verbeteren. Investeringen omvatten sporenloze materialen (duurzame kunststoffen), Ineratec (e-brandstoffen), C1 (groene methanol), GA Drilling (geothermische energie), 44.01 (koolstofopslag) en Makersite (decarbonisatie van de toeleveringsketen).

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Als erkend marktleider die al meer dan 40 jaar actief is, werkt Gimv samen met ondernemende en innovatieve bedrijven die antwoorden bieden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen zoals elektrificatie , energie-efficiëntie, digitalisering , automatisering, duurzaam voedsel , welzijn en gezondheidszorg & socio-demografie. Deze bedrijven durven verder vooruit te kijken en leggen de lat hoog, willen met hun producten en diensten hun sectoren transformeren en marktleider worden. De vijf investeringsplatforms van Gimv zijn Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk platform werkt met een ervaren team in gimv’s thuismarkten Benelux, Frankrijk en DACH, ondersteund door een uitgebreid internationaal netwerk van experts.

SFPIM Relaunch is een dochteronderneming van SFPIM, de Belgische federale investeringsmaatschappij. SFPIM Relaunch, opgericht als herstelfonds na de Covid-crisis, fungeert als langetermijnkapitaalverschaffer voor bedrijven waarvan de activiteit, naast een marktconform financieel rendement, een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame transitie op het vlak van mobiliteit, inclusie, productiviteit of digitalisering.

Beyond Impact Advisors is in 2017 opgericht om investeringen in producten en diensten die inherent veganistisch van aard zijn of dierproefvrij zijn, te vergemakkelijken en de afhankelijkheid van de mensheid van het fokken van slachtdieren weg te nemen. Beyond Impact wil onze overgang naar een medelevende, schonere en gezondere wereld versnellen door te investeren in snelgroeiende, schaalbare bedrijven die een veganistische levensstijl faciliteren en promoten, en in technologieën die ons in staat stellen om de producten die traditioneel van dieren afkomstig zijn te vervangen door nieuwe, schonere versies die dierenleed voorkomen en milieuschade en risico’s voor de gezondheid verminderen. Deze investeringen zullen een positief effect hebben op dieren, mensen en de planeet, maar ook aantrekkelijke investeringsmogelijkheden bieden als gevolg van de snel toenemende vraag van de consument naar dierproefvrije, duurzamere producten en gezondere en hogere voedingswaarde plantaardige voedselopties.

Siddhi Capital is een operationeel gerichte groeikapitaalonderneming voor voedingsmiddelen en dranken. Siddhi Capital investeert in visionaire ondernemers en bedrijven die zich toeleggen op het uitdagen van conventies en het hervormen van een duurzame wereldwijde voedselvoorzieningsketen. Siddhi Capital combineert de kracht van Siddhi’s zeer ervaren interne operationele team en diepgaande financiële expertise en versnelt de waardecreatie voor hun partners en verandert het landschap van eten en drinken ten goede.