OxGreenfield rekent erop dat productielijn voor innovatieve tuintegel Humarbo flink laat groeien

Investeerder OxGreenfield heeft een meerderheidsbelang genomen in Humarbo Machinery gevestigd in Vaassen. Humarbo is gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van machines voor het produceren van betonnen elementen als dwarsliggers en kabelkokers voor onder treinrails, afwateringsputten, schachten voor infra-toepassingen en tegels voor in de tuin. Het zijn lijvige apparaten van vaak tientallen meters lang die volautomatisch het beton in mallen gieten, de mal omkeren om het product te lossen, de producten voor droging opslaan in een tussenopslag en vervolgens gereedmaken voor transport naar de klant.

Het bedrijf – omzet 6 miljoen euro en twintig mensen op de loonlijst – verkoopt zijn machines nu nog vooral in de Benelux en Duitsland. OxGreenfield ziet goede mogelijkheden dat werkveld te verruimen naar een global footprint, verklaart partner Harm Langen waarom zijn investeringsmaatschappij is ingestapt. ‘Wij zien voldoende interesse uit het buitenland en denken dat flink groeien in export goed mogelijk is.’

Samenwerking met C2Creation, joint venture met J&V

Een belangrijke factor daarin is de samenwerking met C2Creation (onderdeel van MBI). Deze tegelfabrikant heeft een procedé ontwikkeld voor een keramische tegel versterkt met een betonnen onderlaag. ‘Het biedt de consument de mogelijkheid een tegel in zijn tuin te leggen met de look en feel van keramiek die wel een stuk goedkoper is dan een volledig keramische tegel.’ Om voor dit product een geautomatiseerde productielijn te ontwikkelen en bouwen is Humarbo een joint venture aangegaan met technisch dienstverlener/machinebouwer J&V Techniek.

Inmiddels is de lijn uitontwikkeld en kan de tegel, onder de naam GeoCeramica, wereldwijd op de markt worden gebracht. Omdat transport van zware betonnen tegels over een lange afstand niet economisch is zal MBI zelf de productie verzorgen voor de markt binnen een beperkte straal vanaf de eigen fabriek in Nieuw Lekkerland. Voor de markt daarbuiten biedt C2Creation tegelfabrikanten de keramische grondstof plus – in licentie – het procedé. Humarbo/J&V bieden dan de productielijn. ‘Wij verwachten hier een wereldmarkt mee te kunnen bedienen en dat betekent dat Humarbo dus flink kan gaan groeien’, aldus Langen.

Robert Pelgrim

Om die groeispurt in goede banen te leiden is door OxGreenfield, in goed overleg met de twee andere aandeelhouders, André van der Linde en Dick van den Berg, een nieuwe directeur aangesteld: Robert Pelgrim, nu nog directeur operations van Von Gahlen en voordien actief als directeur bij Tuinte.