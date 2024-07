De Nederlandse investeerder OxGreenfield heeft 100% van de aandelen in de KOMA Groep verworven, waaronder KOMA koeltechnische Industrie B.V., Poly Roermond B.V. en de KOMA deelnemingen in Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Spanje en Japan. KOMA levert koel- en vriesoplossingen voor bakkerijen en patisserieën, terwijl Poly de isolatiepanelen voor de KOMA-cellen produceert en deze ook levert aan een brede klantenkring buiten KOMA. Met een omzet van ca. 45 miljoen euro en ongeveer 250 medewerkers is KOMA een toonaangevende internationale speler in deze markt.

OxGreenfield heeft besloten om deze vijfde investering te doen uit hun tweede fonds vanwege de sterke marktpositie van de KOMA Group en het feit dat het bedrijf vooroploopt in de toepassing van natuurlijke koudemiddelen.

KOMA, opgericht in 1938 en gevestigd in Roermond, heeft zich onder de vleugels van de familie Aarts ontwikkeld tot haar huidige omvang. Nu de familie niet langer actief is binnen het bedrijf is het tijd om de onderneming over te dragen aan OxGreenfield. Samen met het management wil OxGreenfield de volgende fase van groei en ontwikkeling van KOMA vormgeven. De directie bestaande uit Marc Vrolijks en Ferry Houbiers, kijkt uit naar de samenwerking met OxGreenfield in deze nieuwe setting. Binnen de deegverwerkende industrie vindt al enige tijd schaalvergroting plaats, waarbij koel- en vriestechniek in toenemende mate worden ingezet om de productieplanning en kwaliteit van de producten te optimaliseren. KOMA levert hieraan een belangrijke bijdrage, niet alleen kwaliteitsproducten te leveren, maar ook door de continue monitoring en proactieve service van haar producten in het veld.

OxGreenfield ziet mogelijkheden om de marktpositie van KOMA verder te versterken door te focussen op de verduurzaming van haar producten met natuurlijke koudemiddelen en door haar klanten te ontzorgen bij het bewaken, onderhouden en up-to-date houden van de meer dan 25.000 KOMA koel- en vriescellen die wereldwijd in gebruik zijn. Hiertoe zullen investeringen worden gedaan in de IT-omgeving, productiemiddelen en de organisatie.

Marktgroei en -ontwikkeling

De markt voor koel- en vriestechniek groeit vanwege schaalvergroting binnen de deegverwerkende industrie. Bovendien leiden ontwikkelingen in koudetechniek tot innovaties in nieuwe producten en aanpassingen aan KOMA cellen in het veld. Europese regelgeving beperkt geleidelijk het gebruik van traditionele koudemiddelen en verbiedt in toenemende mate koudemiddelen waarbij F-gassen vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu. Vooruitlopend op deze regelgeving werkt KOMA momenteel al voornamelijk met natuurlijke koudemiddelen. De komende jaren zullen niet alleen nieuwe machines/installaties hiermee worden uitgerust, maar zullen ook veel bestaande koel- en vriescellen worden omgebouwd.

KOMA is sinds haar oprichting in 1938 gevestigd in Roermond en vanaf het begin gefocust op koel- en vriestechniek voor de deegverwerkende industrie. Dit heeft geleid tot veel kennis en een sterke reputatie. Met diverse eigen vestigingen en distributeurs in het buitenland heeft KOMA een internationale positie opgebouwd. Met het bedrijfsonderdeel Poly binnen de groep kan KOMA zowel de isolatiepanelen als de koudetechniek en alle toebehoren in huis ontwikkelen en produceren. Van de circa 250 personeelsleden werkt een groot deel vanuit het hoofdkantoor en de twee productielocaties in Roermond.

OxGreenfield investeert in ervaring, expertise en toewijding om ruimte te creëren voor groeiambities van ondernemers. De investeerder richt zich op industriële ondernemingen met een technisch onderscheidend karakter, en focust op managementversterking, DGA-opvolging, carve-outs, groei, scale-ups en turnarounds. De partners van OxGreenfield hebben samen een indrukwekkend trackrecord. Ieder met hun eigen expertise, gaan ze samen voor de verbinding, de relatie én de resultaten. Met de participatie in KOMA is de vijfde investering in het nieuwe fonds van de investeringsmaatschappij een feit.