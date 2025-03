Oxbo, gespecialiseerd in oogst– en gecontroleerde toepassingsapparatuur, vierde op grootse wijze de opening van zijn nieuwste productiefaciliteit in Uberaba, Brazilië.

Tijdens het openingsevenement verwelkomden de leidinggevenden van Oxbo de burgemeester van Uberaba, Elisa Araújo, en vele andere invloedrijke lokale ambtenaren, gewaardeerde klanten en industriële partners voor een ceremonie, het doorknippen van het lint en een rondleiding. Ter afsluiting van het evenement kreeg Antonio Coimbra Filho; klant van Oxbo, de sleutel van zijn nieuwe Oxbo 9240+ koffieoogstmachine, de allereerste oogstmachine die in Uberaba werd geproduceerd.

“We zijn verheugd Oxbo te verwelkomen in Uberaba”, zegt Romeu Zema, gouverneur van Minas Gerais. “ De investering in onze gemeenschap zal talloze banen opleveren en Uberaba positioneren als een toonaangevend centrum voor productie.

“Deze vestiging is een belangrijke mijlpaal voor Oxbo, hiermee blijven we investeren in innovatie en groei om onze klanten in Brazilië nog beter van dienst te kunnen zijn“, zegt Roel Zeevat, CEO van Oxbo. “We zijn verheugd om met de ongeveer R $ 50 miljoen investering nieuw perspectief en 70 banen naar Uberaba te brengen en daarmee bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de regio.”

De nieuwe vestiging van Oxbo heeft een oppervlakte van 96.000 vierkante meter, het project is mede mogelijk is gemaakt met de hulp van de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) en haar agentschap Invest Minas en is uitgerust met de nieuwste technologieën om efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren. Dit zal Oxbo Brasil in staat stellen zijn landbouwklanten nog beter van dienst te zijn, de toelevering te stroomlijnen en de toewijding aan hoogwaardige productie te versterken.

De locatie van Oxbo in Uberaba is goed uitgerust om de verdere groei in Brazilië en Zuid-Amerika te ondersteunen. Oxbo heeft lokale medewerkers aangenomen in Uberaba om koffieoogstmachines, zaaimaïsapparatuur en andere Oxbo-producten te ontwikkelen, produceren en ondersteunen.