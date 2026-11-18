Het aantal fusies en overnames in Europa, het Midden-Oosten en Afrika is in het derde kwartaal met ruim 19 procent gedaald. Grote transacties houden de totale dealwaarde nog redelijk op peil, maar vooral in de Benelux valt de overnameactiviteit sterk terug. Tegelijkertijd biedt de industriële sector de meeste potentiële overnamekandidaten. Dat blijkt uit onderzoek van Datasite en Mergermarket.

In het derde kwartaal van 2026 werden in de EMEA-regio 4.032 fusies en overnames aangekondigd, met een gezamenlijke waarde van bijna 309 miljard euro. Het aantal transacties daalde met ruim 19 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de totale dealwaarde met ongeveer 5 procent afnam. Dat verschil wijst op een markt waarin grote overnames steeds bepalender worden.

Vooral de financiële sector trok grote investeringen aan. De totale transactiewaarde steeg hier met ruim 30 procent naar bijna 58 miljard euro, waarmee de sector technologie, media en telecom voorbijstreefde. In die laatste sector daalde de dealwaarde met bijna 21 procent naar ruim 46 miljard euro.

Industrie biedt meeste overnamekansen

Opvallend is de sterke positie van de industrie in de pijplijn van potentiële overnames. Van de 2.496 geïdentificeerde verkoopmogelijkheden in EMEA komen er 435 uit de industrie en chemische sector, meer dan uit welke andere sector ook. Vooral Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland springen eruit, met 142 potentiële transacties. In deze DACH-regio vertegenwoordigen industrie en chemie bovendien ruim 40 procent van de totale overnamewaarde.

De Benelux laat juist een forse terugval zien. De gezamenlijke transactiewaarde kelderde met bijna 85 procent naar ruim 6 miljard euro, terwijl het aantal overnames met 24 procent afnam. Daarmee bereikte de regionale overnamemarkt het laagste kwartaalniveau sinds begin 2023.

Ook private-equitypartijen zijn terughoudender geworden. In EMEA vonden 737 buy-outs plaats, met een gezamenlijke waarde van ruim 86 miljard euro. Zowel het aantal transacties als de waarde daalde met meer dan 15 procent.

Selectiever investeren

Volgens Nertila Asani, hoofd Noord-Europa bij Datasite, ontbreekt het de overnamemarkt niet aan kapitaal, maar kijken investeerders kritischer naar de inzet ervan. Grote transacties houden de markt overeind, terwijl investeringen in AI en digitale infrastructuur nieuwe kansen creëren.

De vraag is volgens Asani of deze ontwikkelingen in 2027 ook tot meer transacties leiden. De omvangrijke pijplijn van potentiële overnames wijst erop dat vooral strategische consolidatie, herstructurering en technologische investeringen de markt nieuwe impulsen kunnen geven.