Overname OFI Services versnelt industrialisatie van AI-toepassingen

Data- en AI-specialist Artefact neemt het Amsterdamse OFI Services over. Met de overname haalt Artefact een specialist in process intelligence, hyperautomation en generatieve AI in huis. De combinatie moet bedrijven helpen om AI sneller, doelgerichter en op grotere schaal in hun bedrijfsprocessen toe te passen.

Volgens beide partijen groeit de behoefte aan oplossingen die niet alleen AI introduceren, maar ook daadwerkelijk operationele verbeteringen realiseren. Door de expertise van OFI Services op het gebied van procesanalyse en automatisering te combineren met de data- en AI-capaciteiten van Artefact ontstaat een geïntegreerd aanbod voor organisaties die hun digitale transformatie willen versnellen.

Van inzicht naar geautomatiseerde uitvoering

Een belangrijk onderdeel van de overname is de koppeling tussen process intelligence en AI. Waar veel organisaties experimenteren met AI-agents en geautomatiseerde workflows, ontbreekt vaak inzicht in welke processen de grootste impact opleveren.

OFI Services heeft zich gespecialiseerd in het analyseren van bedrijfsprocessen op basis van operationele data en event logs. Daarmee kunnen inefficiënties en verbeterkansen nauwkeurig worden vastgesteld. Artefact wil die inzichten gebruiken om AI-oplossingen gerichter te ontwikkelen en te implementeren.

“Process Intelligence en Agentic AI vullen elkaar op natuurlijke wijze aan”, zegt Arnold Struik, CEO & Co-Lead van Artefact Europa. “Door de expertise van OFI te integreren, kunnen we AI-oplossingen inzetten op de plekken waar ze de grootste meetbare impact hebben op bedrijfsresultaten en operationele veerkracht.”

Schaalbare AI voor de onderneming

De overname komt op een moment waarop veel organisaties de stap willen zetten van AI-pilotprojecten naar grootschalige toepassing. Volgens Artefact ontstaat er een groeiende vraag naar geïntegreerde oplossingen die procesoptimalisatie, automatisering en AI combineren.

Het gezamenlijke aanbod richt zich onder meer op:

Het identificeren van AI-use cases met de hoogste businesswaarde;

Het combineren van Robotic Process Automation (RPA) met AI-agents;

Het verbeteren van datakwaliteit en governance;

Het ondersteunen van organisaties bij compliance met regelgeving zoals de Europese AI Act.

Groeiambities

Voor Artefact past de overname binnen een bredere groeistrategie. Het bedrijf wil zijn positie als internationale speler op het gebied van AI-transformatie verder uitbouwen.

“Deze transactie is een belangrijke stap in onze ambitie om uit te groeien tot hét platform voor de industrialisatie van AI-gedreven transformaties”, zegt Vincent Luciani, medeoprichter en bestuursvoorzitter van Artefact. “Door de kennis van OFI Services toe te voegen, kunnen we operationele processen direct verbinden met grootschalige AI-implementaties.”

OFI Services blijft opereren vanuit Amsterdam en brengt ruim 130 medewerkers mee. Het bedrijf ondersteunt Fortune 2000-organisaties en publieke instellingen wereldwijd bij procesverbetering en automatisering.

Relevantie voor de maakindustrie

Voor veel bedrijven in de maakindustrie verschuift de aandacht momenteel van experimenteren met AI naar concrete toepassingen die productiviteit verhogen, processen versnellen en personeelstekorten helpen opvangen. Juist in die fase worden procesanalyse, datakwaliteit en automatisering steeds belangrijker.

De combinatie van process intelligence, hyperautomation en AI-agents kan bedrijven helpen om niet alleen afzonderlijke taken, maar complete bedrijfsprocessen slimmer en efficiënter in te richten. Daarmee sluit de overname aan bij een bredere ontwikkeling waarbij AI steeds vaker wordt ingezet als onderdeel van de operationele kern van organisaties in plaats van als losstaand innovatieproject.