Koninklijke Otolift Trapliften heeft zijn eerste Impact Rapport gepubliceerd. Daarin laat de producent uit Bergambacht zien hoe circulariteit steeds nadrukkelijker onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. De belangrijkste uitkomst: een gereviseerde traplift veroorzaakt 59 procent minder CO₂-uitstoot dan een nieuw exemplaar.

Met het rapport legt Otolift voor het eerst uitgebreid verantwoording af over zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke impact en goed bestuur. De trapliftproducent, actief in 58 landen, ziet circulariteit als een belangrijke pijler voor verdere groei.

Ontworpen voor een tweede leven

De basis voor het refurbishmentprogramma ligt volgens Otolift al in het ontwerp van de traplift. De Modul-Air Smart bestaat uit gestandaardiseerde en uitwisselbare onderdelen die eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en opnieuw ingezet.

Zo kunnen railmodules na gebruik worden gereinigd, opnieuw worden gecoat en vervolgens in een volledig nieuwe configuratie bij een andere klant worden toegepast. Ook stoelen worden technisch geïnspecteerd, gereviseerd en opnieuw ingezet.

Daardoor is refurbishment geen aparte activiteit, maar een integraal onderdeel van het productieproces geworden. Volgens Otolift leidt dit tot een CO₂-reductie van 59 procent ten opzichte van een volledig nieuw geproduceerde traplift.

Investeren in circulaire productie

Om de groei van het refurbishmentprogramma te ondersteunen, investeert Otolift fors in de productieorganisatie. In Nederland is de fabrieksindeling aangepast om revisieprocessen efficiënter te laten verlopen. Daarnaast wordt de productielocatie in Slowakije uitgebreid en verdubbeld in oppervlakte.

CEO Dirk Smulders

Het doel is om een steeds groter deel van de verkochte trapliften een tweede leven te geven en daarmee zowel materiaalgebruik als emissies verder terug te dringen.

Duurzaamheid breder verankerd

Ook op andere gebieden meldt Otolift vooruitgang. In 2025 kwam 64 procent van het elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen, tegenover 14 procent in 2023. In Nederland rijdt het volledige personenwagenpark inmiddels elektrisch. Wereldwijd bestaat 32 procent van het wagenpark uit elektrische of hybride voertuigen.

Sinds 2023 is de totale CO₂-voetafdruk van de onderneming met circa 19 procent afgenomen. Het bedrijf werkt met reductiedoelstellingen die moeten leiden tot een vermindering van 34 procent van de Scope 1- en Scope 2-uitstoot in 2031, in lijn met de 1,5 graden-doelstelling van het Science Based Targets initiative (SBTi).

CEO Dirk Smulders noemt het rapport een belangrijk moment voor de organisatie. “Duurzaamheid wordt bij ons steeds zichtbaarder en meetbaarder. Het circulaire businessmodel biedt voordelen voor zowel klanten als het milieu. Onderdelen krijgen een tweede leven, levertijden worden korter en de ecologische voetafdruk neemt af.”

Cynthia Mooij

Van strategie naar uitvoering

Het impactrapport omvat alle activiteiten van de Otolift Groep, die actief is in zeven landen en ruim 950 medewerkers telt. Het verslag is de eerste concrete uitwerking van de duurzaamheidsstrategie die in 2024 werd gelanceerd.

Volgens Sustainability Manager Cynthia Mooij stond 2025 in het teken van uitvoering. “Van ons groeiende refurbishmentprogramma tot de opening van de Otolift Academy: duurzaamheid raakt steeds meer verankerd in onze organisatie. Dit rapport is voor ons geen eindpunt, maar juist het begin van verdere stappen.”

Met de publicatie sluit Otolift aan bij een bredere ontwikkeling binnen de maakindustrie, waarin circulair ontwerpen, hergebruik van componenten en verlenging van productlevensduur steeds vaker worden ingezet om duurzaamheid en businessmodellen met elkaar te verbinden.