Organic Flavour Company (OFC), producent van biologische thee, kruiden en specerijen, is verheugd om aan te kondigen dat het op 13 september 2023 een 100% belang heeft genomen in Teamasters. Deze strategische overname stelt OFC in staat om zijn productportfolio uit te breiden en synergieën te realiseren op het gebied van inkoop en productie. Teamasters is actief in de productie van premium biologische thee in piramidezakjes en produceert hoofdzakelijk private label.

Het belangrijkste motief voor deze strategische overname zijn de synergiën tussen de twee bedrijven. Deze synergiën zijn niet alleen van toepassing op het productaanbod, maar ook op inkoop en productie. Steven Kleinjan, oprichter en voormalig eigenaar van Teamasters, zal een belang in OFC nemen en zal in de functie van commercieel directeur bij OFC zijn bijdrage leveren aan de verdere groei van beide bedrijven.

“Door de samenvoeging kan een breder assortiment van kruiden, specerijen en thee in verschillende verpakkingsvormen ontwikkeld en geproduceerd worden, daarmee zijn wij voor private label klanten een nog interessantere partner geworden”, Aldus Steven Kleinjan, oprichter en eigenaar van Teamasters en in de nieuwe situatie commercieel directeur van Organic Flavour Company.