Heel industrieel Nederland is in de greep van de arbeidsmarkttekorten. Heel Nederland? Nee, een ‘ijzersterk’ familiebedrijf in Hallum biedt dapper weerstand tegen de personeelsschaarste. En heeft er ook al een effectief antwoord op gevonden: de inclusieve, platte organisatie. Zo gaat Oreel dit jaar met goede vooruitzichten van start. ‘Het is lekker druk en je ziet dat al onze investeringen erg aanslaan en veel spin-off opleveren.’

Friese metaalbewerker trekt nieuw personeel met onconventionele campagne

Het Friese Oreel, gespecialiseerd in het bewerken en afwerken van staal, roestvast staal en aluminium, is zijn 167e bestaansjaar ingegaan. Afgelopen tijd werd een aantal nieuwe lasrobots en verspaanmachines aangeschaft en investeerde het bedrijf in robotisering. ‘Het versterkt ons bedrijf en het productieproces, omdat we betrouwbaarder kunnen leveren’, aldus directeur Sytse Oreel. Het bedrijf groeit nog steeds, mede dankzij tevreden bestaande klanten. ‘Het afgelopen jaar hebben we hen ondanks de materiaalcrisis toch goed kunnen beleveren door een tandje bij te schakelen en doordat we uit minder optimale maten plaatmateriaal toch producten weten te vervaardigen. Dat is wel minder efficiënt, maar je kunt in elk geval leveren. Stilstand is vele malen duurder, nu kan iedereen door.’

Tegen de stroom in

Daarnaast komen volgens Oreel gedoseerd ook nieuwe klanten binnen bij de metaalbewerker in Hallum. ‘Dit zijn vaak oem’ers die een hoog serviceniveau verlangen van hun toeleverancier, die allerlei bewerkingen in allerlei materialen moet kunnen uitvoeren, groot, klein, dik, dun. Daar hebben we in geïnvesteerd en dat blijven we doen. Zo ontstaan intensievere klantrelaties dan wanneer je alleen snijwerk levert dat op elke hoek van de straat te krijgen is.’ Al even gedoseerd neemt Oreel nieuwe mensen aan, waarbij het bedrijf graag tegen de stroom ingaat. Zo ook afgelopen zomer, met de wervingscampagne getiteld ‘Ben je vastgeroest? Kom ook hightech werken bij de Oreel-familie. Dynamisch, zeker en vast’. Dankzij die campagne, waarbij potentiële kandidaten een vast contract aangeboden kregen, stroomden vijftien nieuwe medewerkers in, zowel vakmensen als zij-instromers. Mannen en vrouwen. Oreel: ‘Digitalisering en robotisering maken de werkplek aantrekkelijk voor iedereen. Door te werken met de nieuwste technieken kun je in een tijd dat volwassen laskrachten minder beschikbaar zijn het werk laten doen door mensen met minder laservaring.’

Inclusieve organisatie

Zo vond begin december vorig jaar de diploma-uitreiking plaats van twee jongens die een BBL-opleiding hadden gevolgd, en zo vanuit de retail in de metaal terechtkwamen. Daarnaast is Oreel ervan overtuigd dat vrouwen een belangrijke pool kunnen vormen voor de metaalsector. ‘Er is veel verborgen werkloosheid onder vrouwen en er zijn best veel vrouwen die lassen erg leuk vinden en het ook erg goed kunnen. Dus zetten we erop in het werk voor hen aantrekkelijk te maken.’ Afgelopen jaar ging Oreel van twee naar tien vrouwen in productie. ‘We hopen dat op een gegeven moment het vliegwiel van zo’n inclusieve organisatie begint te draaien.’

Geen one-trick pony

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, bewandelt Oreel diverse paden. Dit varieert van diversiteit aan metaalbewerkingen, de mogelijkheid tot doorgroei of crosstraining en veel eigen verantwoordelijkheid. ‘Als je geen one-trick pony hoeft te zijn, maakt dit het werk interessanter’, verklaart Oreel. ‘Daarnaast willen wij een weinig hiërarchische, platte organisatie zijn, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheden heeft en neemt. Het is voor mensen frustrerend als hun ideeën ergens in de organisatie stranden. Door ze een bepaalde vrijheid en bevoegdheden te geven, vergroot je hun motivatie en benut je hun potentieel veel beter.’

Als voorbeeld van hoe het management beslissingen bij de mensen zelf neerlegt, noemt hij de robotisering. ‘Medewerkers nemen daarin het voortouw, waardoor bewerkingsprocessen in een stroomversnelling raken en het bedrijf sprongen vooruit maakt. Die enorme boost maakt dat ik zin krijg om er verder in te investeren’, lacht Oreel. ‘Zo ben ik als leider het meest effectief: niet door zaken naar mezelf toe te trekken, maar door ze bij mensen te beleggen die zin hebben zich daarin te verdiepen.’