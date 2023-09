ORANJE QS heeft € 1,5 miljoen pre-seed opgehaald om snelle quantumchiptestapparatuur te bouwen voor de opkomende quantumindustrie. De ronde werd mede geleid door QDNL Participations en Cottonwood Technology Fund.

Orange Quantum Systems helpt bedrijven quantumchips efficiënt te testen en zo de groei van de quantumindustrie te versnellen.

Naarmate kwantumchips uit academische laboratoria komen, hebben ze ontwikkelings- en testprocessen op industriële schaal nodig.

Financiering zal het bedrijf helpen bij de ontwikkeling van zijn volgende generatie testapparatuur voor quantumchips.

Drie jaar lang heeft ORANJE QS diagnostische tools ontwikkeld en geleverd voor de quantum R&D-markt. Nu kunnen we beginnen met het ondersteunen van de opkomende kwantumindustrie. Deze investering, samen met de EIC Accelerator-subsidie, stelt ons in staat om ‘s werelds meest capabele testapparatuur voor quantumchips te ontwikkelen.

Naarmate de ontwikkeling van quantumchips zich verplaatst van het lab naar industriële fabricagefaciliteiten (‘van lab naar fab’), wordt de mogelijkheid om quantumchips te testen nog meer een knelpunt dan nu het geval is. Momenteel duurt het testen van een kleine quantumchip weken, met behulp van een volledig cryogeen quantumlab en een team van toegewijde quantumingenieurs. Testen in een industriële omgeving maakt de eisen van de cryogene testomgeving alleen maar strenger, terwijl het tegelijkertijd veel kortere testtijden per chip vereist.

ORANJE QS bouwt testapparatuur om deze uitdaging aan te gaan. Onze industriesystemen bieden een eenvoudig, betaalbaar en snel alternatief voor interne testoplossingen, die klanten in de industrie anders zelf zouden moeten bouwen. Deze aanpak is bekend in de halfgeleiderindustrie, waar ATE-bedrijven (Automated Test Equipment) zich richten op het bouwen van testapparatuur. Dit doen voor quantumchips vereist echter quantumexpertise, wat ons onderscheidt.

Hoewel dit onze eerste ronde van externe financiering is, zijn we al drie jaar commercieel actief, verkopen we producten en voeren we gesubsidieerde projecten uit. We zijn uitgegroeid tot een fulltime team van 17 mensen en hebben onze eigen cryogene labfaciliteiten in Delft opgezet. Voor de R&D-markt hebben we onze Quantum Diagnostics Libraries beschikbaar gesteld als een product, een suite van propriëtaire softwarebibliotheken die student of onderzoeker van kwantumapparaten kunnen gebruiken. Ook voor de R&D-markt lanceerden ORANJE QS de Orange Rack, een stapel besturingselektronica die naadloos is geïntegreerd met de Quantum Diagnostics Libraries en die automatisering van qubit-diagnoseproces garandeert. Beide productlijnen zullen verder worden ontwikkeld voor supergeleidende apparaten en worden uitgebreid naar andere qubit-platforms.

Het nieuwe geld zal worden gebruikt om de volgende generatie quantumchiptestapparatuur van Orange QS te ontwikkelen voor de nieuwe ‘industrie’-markt. Deze apparatuur zal de opkomende kwantumindustrie voorzien van een kant-en-klare oplossing die is geoptimaliseerd voor qubittests met hoge doorvoer.

“Door het snel en nauwkeurig testen van quantumapparaten voorziet Orange QS in een cruciale behoefte voor de opkomende quantum computing-industrie. Deze technologie zal nog veel meer innovaties in het Nederlandse quantumecosysteem katalyseren en de positie van het land als leider op dit gebied versterken. Ik kijk ernaar uit om dit transformatieve quantumplatform samen vooruit te stuwen”, aldus Ton van ‘t Noordende, Managing Director van QDNL Participations

“We denken dat Orange QS een zeer unieke positie heeft gekozen in de quantum supply chain, en we zijn erg verheugd dat dit team in staat is om de wereldwijde winnaar te zijn in kwantumdiagnostiek en -testen”, aldus Alain le Loux, General Partner bij Cottonwood Technology Fund.

Orange QS is in 2020 opgericht als spin-out van TNO (de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), op wat een belangrijke dag bleek te zijn voor de ontluikende Europese quantumindustrie.

“We kondigden Orange QS aan in april 2020, op dezelfde dag als de lancering van de Quantum Inspire, de eerste publiek toegankelijke quantumcomputer in Europa. De oprichters hebben allemaal op verschillende manieren bijgedragen aan de Quantum Inspire. Tijdens de ontwikkeling van de computer realiseerden we ons hoe groot het knelpunt was om een nieuwe quantumchip te testen”, zegt Garrelt Alberts, Managing Director bij Orange QS.

Hoewel dit de eerste externe financiering van het bedrijf is, is het al commercieel actief op de markt voor R&D-tools voor quantumchips en heeft het de eerste drie jaar gebootstrapped door productverkoop en gesubsidieerde projecten. In die tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een fulltime team van 17 en heeft het zijn eigen cryogene laboratoriumfaciliteiten opgezet.

Eerder dit jaar lanceerde Orange QS in Las Vegas het Orange Rack voor de Amerikaanse quantumchip R&D-markt; Een complete stapel apparatuur op kamertemperatuur die automatisering van het testen van quantumchips garandeert. Deze automatisering maakt gebruik van de Quantum Diagnostics Libraries, een suite van eigen softwarebibliotheken voor geautomatiseerde qubit-tests die ook los van het Orange Rack in licentie kunnen worden gegeven.

Naast de nieuwe investeringsronde heeft Orange QS deze zomer een subsidie gekregen van de EIC Accelerator van de European Innovation Council.