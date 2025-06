Op dinsdag 17 juni heeft Orange Quantum Systems haar tweede financieringsronde afgesloten. Deze seed-ronde van € 12 miljoen werd geleid door Icecat Capital, met deelname van Cottonwood Technology Fund, QBeat Ventures, QDNL Participations en InnovationQuarter Capital. Nieuwe fondsen zullen worden gebruikt om de volgende generatie kwantumchiptestapparatuur te creëren voor toonaangevende kwantumcomputingbedrijven, waardoor de deur wordt geopend naar exponentiële schaalvergroting van de wet van Quantum Moore voor kwantumcomputers.

We hebben een seed-ronde van €12 miljoen afgesloten! Dit is de grootste seed-investeringsronde tot nu toe in de bloeiende Nederlandse quantum computing-sector. We verwelkomen nieuwe investeerders Icecat Capital, het toegewijde kwantumfonds QBeat Ventures en InnovationQuarter Capital en zijn trots op de voortdurende steun van Cottonwood Technology Fund en QDNL Participations, die onze pre-seed-ronde in 2023 steunden.

Kwantumcomputing is een zich snel ontwikkelend gebied. Naarmate de chips die ten grondslag liggen aan veel van deze ontwikkelingen complexer worden, is er een belangrijke uitdaging ontstaan: de behoefte aan schaalbare, nauwkeurige en kosteneffectieve tests van kwantumchips. OrangeQS gaat deze uitdagingen aan met een uitgebreide productsuite die is ontworpen om het testen van kwantumchips in de hele waardeketen te stroomlijnen.

Testen van kwantumchips op industriële schaal mogelijk maken voor fabrikanten en geavanceerde R&D-laboratoria

Ons vlaggenschip testproduct OrangeQS MAX zet nieuwe industrienormen voor gestandaardiseerde quantumchiptests in grote volumes. Europa’s toonaangevende kwantumcomputerbouwer IQM zal het systeem in Espoo, Finland, gebruiken om de ontwikkeling van kwantumchips te versnellen.

OrangeQS FLEX biedt op maat gemaakte chiptestoplossingen voor academische en industriële R&D-teams. Het wordt onder meer gebruikt door kwantumonderzoekslaboratoria van het Karlsruhe Institute of Technology (Duitsland) en de Universiteit van Napels (Italië).

Daarnaast testen R&D-labs zoals het Advanced Quantum Testbed van Berkeley Lab (VS), Chalmers Next Labs (Zweden) en QuTech (Nederland) OrangeQS Juice, een open-source besturingssysteem waarmee gebruikers hun volledige quantumonderzoeksopstelling naadloos kunnen beheren binnen één omgeving.

Exponentiële groei in de productie van kwantumchips stimuleren

We investeren de € 12 miljoen aan nieuwe fondsen in het bouwen van de volgende generatie testapparatuur die kwantumchips in dagen in plaats van weken kan karakteriseren. Door dit knelpunt weg te nemen, helpen we toonaangevende chipfabrikanten om het aantal betrouwbare quantumbits (“qubits”) op een chip om de paar jaar te verdubbelen – waarmee we de weg vrijmaken voor het quantumequivalent van de wet van Moore.

De nieuwe financieringsronde trok veel belangstelling van investeerders, wat onze ambitie versterkte om de wereldleider te worden in het testen van oplossingen voor de zich snel ontwikkelende markt voor kwantumchips.

Garrelt Alberts, een van onze oprichters en executive director bij OrangeQS: “We zijn verheugd om zo’n sterke steun van de investeringsgemeenschap te zien. Deze financieringsronde bevestigt niet alleen het cruciale belang van onze technologie, maar stelt ons ook in staat om onze productroadmap te versnellen en de testoplossingen te leveren die essentieel zijn voor de opkomende kwantumcomputingindustrie terwijl deze vordert in de richting van het bouwen van krachtige kwantumcomputers die de samenleving ten goede komen.”