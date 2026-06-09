Nederland telt honderden innovatieve technologiebedrijven met een sterke marktpositie, onderscheidende technologie en een gezond businessmodel. Toch blijkt de stap van tientallen miljoenen omzet naar een volwassen onderneming met een omzet van meer dan €100 miljoen vaak lastig. Volgens Matti van der Gronde en Barry Wissink ligt de oorzaak niet zozeer bij een gebrek aan kapitaal, maar vooral bij een tekort aan ervaren operationeel leiderschap.

Met die overtuiging lanceerden zij Companion Operating Partners, een nieuw Nederlands operatorfonds dat zich richt op IT- en technologiebedrijven met een omzet tussen €5 en €50 miljoen.

Het concept is gebaseerd op een model dat in de Verenigde Staten al langer succesvol wordt toegepast. Waar traditionele investeerders vooral kapitaal en strategisch advies leveren, voegen zogeheten operator funds daar ervaren ondernemers en bestuurders aan toe die actief deelnemen aan de dagelijkse leiding van een onderneming.

“De Nederlandse markt kent veel sterke technologiebedrijven die de eerste groeifase succesvol hebben doorlopen”, zegt medeoprichter Matti van der Gronde. “Maar voor de stap naar €100 miljoen omzet en verder zijn andere competenties nodig. Dan gaat het om schaalbaarheid, professionalisering, internationale expansie en het bouwen van een organisatie die grotere volumes aankan.”

De oprichters putten daarbij uit eigen ervaring. Beiden waren betrokken bij de groei van telecom- en ICT-dienstverlener Hallo, dat in relatief korte tijd groeide van ongeveer €15 miljoen naar €100 miljoen omzet, waarna het bedrijf werd verkocht aan investeringsmaatschappij KLAR Partners.

Volgens Companion ligt juist daar een kans voor veel Nederlandse technologiebedrijven. Vooral ondernemingen die opereren in software, digitalisering, industriële technologie en hightech systemen beschikken vaak over sterke producten, maar hebben moeite om hun organisatie even snel te laten meegroeien.

Naast Van der Gronde en Wissink bestaat het team uit ervaren operators en buy-in managers die eerder betrokken waren bij bedrijven als Anvil Industries, Celestia, ROCSYS, Noldus Information Technology, MANUS en XIVER. Het fonds investeert niet alleen financieel, maar levert ook operationele ondersteuning op directieniveau.

Sander Keulen

Operating Partner Sander Keulen ziet daarbij een terugkerend patroon. “Kapitaal is noodzakelijk, maar vormt zelden de grootste uitdaging. Het verschil wordt gemaakt door mensen die zelf eerder een organisatie hebben opgeschaald en weten welke keuzes nodig zijn om de volgende fase te bereiken.”

De lancering van Companion past binnen een bredere ontwikkeling waarin investeerders steeds vaker zoeken naar manieren om ondernemingen niet alleen financieel, maar ook operationeel te ondersteunen. Zeker in de technologiesector, waar groeitempo, internationalisering en toegang tot talent bepalend zijn voor succes, kan die combinatie volgens de initiatiefnemers een belangrijk concurrentievoordeel opleveren.

Voor de Nederlandse technologie- en maakindustrie is dat een interessante ontwikkeling. Juist nu steeds meer bedrijven willen doorgroeien van succesvolle niche-speler naar internationale marktleider, ontstaat er behoefte aan bestuurders en managers die deze reis eerder hebben gemaakt en weten hoe een organisatie de volgende schaalsprong kan realiseren.