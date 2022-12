De Bosch Rexroth, World of Technology & Science (WoTS) in Jaarbeurs Utrecht onder de slogan ‘Unlock the Future’, vooral in het teken van het ctrlX-platform, het nieuwe generatie besturingssysteem. De Duitse producent van aandrijftechnologie kreeg van de klanten de bevestiging dat de juiste koers is gekozen met dit open besturingsplatform. Het nu nog gangbare IndraDrive wordt uitgefaseerd.

CtrlX – nieuw besturingsplatform Bosch Rexroth – ‘lost belofte in’

De transitie naar ctrlX kan snel gaan: in de app-store ctrlX World is al een groot aantal apps beschikbaar, ontwikkeld door met name derde partijen. Aanvullende online diensten op het vlak van de configuratiesamenstelling en digital service assistant (DSA), voor het rap identificeren van artikelen met bijbehorende specificaties, moeten het makkelijker maken om sneller te innoveren met de juiste onderdelen.

Belofte ‘ingelost’

‘De klanten bevrijden van de beperkingen van conventionele oplossingen door hen meer flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden te bieden voor een hogere productiviteit’, luidde de belofte van Bosch Rexroth bij de lancering van het crtlX-platform. Klant Willem van Dam van Robot ART, één van de eerste gebruikers van het modulaire besturingsplatform, liet in zijn voordracht op de WoTS weten dat hij die belofte beschouwt als ‘ingelost’. Zijn robotautomatiseringsbedrijf zocht naar een methodiek om sneller een palletiseringstoepassing voor een scala aan robottypen te kunnen uitleveren. Met de Rest API, ontwikkeld op het ctrlX-platform, laat de standaard toepassing zich eenvoudig combineren met elk robotsysteem, aangestuurd vanuit de ctrlX PLC. Rest API (Representional State Transfer Application Programming Interface) maakt het mogelijk om software van verschillende apparaten met elkaar te laten interacteren, ook al zijn ze verschillend van architectuur en draaien ze onder verschillende besturingssystemen. Niet langer is de traditionele ‘ladderprogrammering’ leidend in de ontwikkeling van plc-toepassingen: dankzij het open source Linux operating systeem van ctrlX zijn modernere programmeertalen te gebruiken.

Meer omzet

De inbreng van derden is naast de ontwikkeling van apps ook terug te vinden in het commerciële beleid van Bosch Rexroth. Volgens Arjan Coppens, directeur van de Nederlandse vestiging, bediende zijn organisatie in 2017/2018 3.200 klanten. Inmiddels zijn er meer klanten en wordt er veel meer omzet gemaakt, maar worden zelf nog maar 700 klanten bediend. Een ecosysteem van partners, system integrators en oem-leveranciers bedient die klanten nu. Zo namen de specialisatie en ook het marktbereik toe.

Ook werken de implementatiepartners meer samen: ze kunnen personeel uitwisselen en grotere projecten aannemen. Dat wordt met het nieuwe besturingsplatform alleen maar meer, ziet Coppens. Zo neemt bijvoorbeeld de één alleen de hydraulische aspecten voor zijn rekening, terwijl een ander de programmering doet. ‘Hardware en software zijn steeds dichter bij elkaar komen liggen. Medewerkers zijn niet meer uitsluitend bezig met het maken van programmacode. Die moet je dus gemakkelijker zelf kunnen maken of anders als apps in kunnen kopen.’

Automatisch configureren

De door Bosch Rexroth online beschikbaar gestelde configuratoren moeten klanten en partners in staat stellen om sneller de producten samen te stellen. Volgens Coppens kan het configuratieproces in 80 tot 90 procent automatisch worden afgehandeld. In de overige gevallen volstaat telefonische bijstand door een productspecialist van Bosch Rexroth om snel de juiste order in te voeren en die direct door te zetten naar de fabriek in Duitsland. ‘De configurator levert de afnemers besparing op in menskracht. Kleine machinebouwers moeten nu soms ’s avonds achter de computer kruipen om het allemaal uit te zoeken: technische specificaties, opties, calculaties. De configurator neemt veel werk uit handen.’ Met dat doel is ook de DSA gemaakt, een app die onmiddellijk de benodigde artikelnummers laat zien.

Leveringsgaranties

Coppens spreekt veelvuldig over ‘ontzorgen’. Daarmee doelt hij ook op het voorraadhouden van reserveonderdelen voor klanten. De versnelling in productvernieuwing mag niet ten koste gaan van de leveringsgaranties aan de bestaande afnemers. Nog steeds worden er leveringsgaranties voor onderdelen afgegeven van 25 jaar, desnoods aangevuld met retrofits. Dat zijn gebruikte componenten die de producent koopt van klanten en up-to-date maakt. De bevoorradingsservice omvat ook het afgeven van een up-time garantie. Voor een klant als Tata Steel moet het spare parts-magazijn onmiddellijk worden aangevuld, zodra daar spullen uit zijn gehaald.

Kritisch

Kent Bosch Rexroth dan geen leveringsproblemen? Coppens erkent dat ook zij die ervaren. Zijn bedrijf heeft weliswaar de leveringstijden iets kunnen terugbrengen door voor 500 miljoen euro aan voorraden in te kopen. Zo zijn voor geheel 2023 alle elektronische componenten al ingekocht. ‘Dat neemt niet weg dat wij kritisch kijken naar de orderstroom. Niet elke opdracht wordt zo maar geaccepteerd; er moet zekerheid zijn over het doorgaan van projecten en de financiële waarborgen. Dat geldt uiteraard ook voor het afgeven van servicegaranties. Het op voorraad houden van onderdelen gaat niet voor niks.’

Als voorbeeld noemt Coppens een betonfabriek die tegen betaling de zekerheid heeft dat de voor het bedrijf vitale servodrivers de komende jaren beschikbaar zijn. Hij wil niet spreken over een vorm van servitization. ‘Nee, tegen betaling onderdelen gedurende een overeengekomen periode op voorraad houden, dat deden we altijd al.’