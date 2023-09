Vox Alexia is een sleephopperzuiger. Dit is een soort baggerschip dat zand, klei, slib en zelfs grind uit zee- of rivierbeddingen verzamelt. Net als de onlangs gedoopte zusterschepen Vox Ariane en Vox Apolonia is het schip uitgerust met een LNG-brandstofsysteem. Deze drie nieuwe LNG-schepen hebben een aanzienlijk lagere carbon footprint dan conventionele sleephopperzuigers en passen in de doelstelling van Van Oord om haar vloot zuiniger en duurzamer te maken.

Het gloednieuwe kabellegschip Calypso is op 29 augustus officieel overgedragen aan Van Oord. In september wordt het gedoopt in Rotterdam. De laatste bouwfase vond plaats op de Vard Brattvaag-scheepswerf in Noorwegen, waar de kabelgerelateerde apparatuur werd geïnstalleerd. Het op maat gemaakte schip van de volgende generatie zal een belangrijke strategische toevoeging zijn aan de offshore windvloot van Van Oord, uitgerust met de nieuwste duurzame technologieën.

De bouw van de Calypso in Noorwegen heeft Van Oord in staat gesteld om een groene lening te verkrijgen van Eksfin, een Noorse overheidsonderneming. Deze erkenning komt voort uit de rol van Calypso bij het mogelijk maken van uitbreiding van hernieuwbare offshore-energie. Voor Van Oord is het de eerste keer dat een Green Loan certificaat wordt afgegeven op basis van het beoogde doel van het schip in de energietransitie. De financiering wordt verstrekt als een bedrijfslening en zal gedeeltelijk worden gebruikt om de laatste bouwmijlpalen van de Calypso te financieren en de financieringsstructuur van Van Oord te helpen optimaliseren.