Het centrum is volgens Van Roon dé plek waar de toekomst van robotica vormgegeven wordt en waar tegelijkertijd mensen centraal staan. ‘We hebben vooral oog voor de combinatie tussen techniek en mens en maatschappij. Naast dat er nieuwe innovaties en oplossingen worden ontwikkeld binnen de thema’s gezondheidszorg, industrie en samenleving, zijn we ook een plek voor inspiratie, discussie en dialoog. Geen gesloten bolwerk, maar een plek waar iedereen terechtkan, ook niet-academici. We willen laten zien hoe onze robot-toekomst er nou eigenlijk uitziet. Wat mogen we verwachten en wat blijft science fiction? Daarbij kan je denken aan sociale en ethische vraagstukken, maar ook een organisatiekundig vraagstuk als ‘wat als mijn personeel niet met nieuwe robotica wil werken, heeft mijn investering dan zin?’. De Universiteit Twente is bij uitstek geschikt om dat soort vragen centraal te stellen. Juist omdat we de link leggen tussen de harde techniek en bedrijfskundige, psychologische, filosofische en ethische vraagstukken. De start van de nieuwe masteropleiding Robotics is daarin ook essentieel.’

Het Robotics Centre van de UT is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Engineering Technology (ET) en Electrical Engineering, Mathematics en Computer Science (EEMCS). De beide decanen delen hun enthousiasme.

‘Het Robotics Centre staat voor gelijkwaardige samenwerking en is de belichaming van high tech en human touch’, vertelt Joost Kok, decaan van EEMCS. ‘In alles is het Robotics Centre een uniek kenniscentrum waarin wordt gewerkt aan robottechnologie om jouw en mijn leven te verbeteren. We kijken er naar uit om aan de slag te gaan.’

Bart Koopman, decaan van ET: ‘Met het centrum willen we onze stakeholders in staat stellen zich met elkaar te verbinden. Het is een plek waar verschillende initiatieven van de Universiteit Twente samenkomen. Met het Robotics Centre kijken we over de grenzen van onze eigen vakgebieden heen.’

Het Robotics Centre van de UT wordt getrokken door de faculteiten EEMCS en ET en werkt actief samen met de overige faculteiten en UT-onderzoeksinstituten. Het managementteam bestaat naast Steven van Roon uit de hoogleraren Stefano Stramigioli, Herman van der Kooij, Dirk Heylen, Dannis Brouwer en Jan Broenink als opleidingsdirecteur van de master Robotics.