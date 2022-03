Oorlog of niet, Biden schuift aan bij vergadering over chip-industrie

De Semiconductor Industry Association (SIA) heeft de verklaring hieronder vrijgegeven van SIA President en CEO John Neuffer over de vergadering van afgelopen vrijdag in het Witte Huis over het belang van het bevorderen van initiatieven om de Amerikaanse productie van halfgeleiders, onderzoek en toeleveringsketens te versterken. Aan de vergadering namen deel gouverneurs, topmanagers van de halfgeleiderindustrie en belangrijke industrieën die afhankelijk zijn van chips én ook president Joe Biden. Dat ondanks de Oekraïne-crisis om zo – impliciet en onbedoeld(?) – het belang van de halfgeleiderindustrie voor de VS nog maar eens te onderstrepen.

Snelle overheidsactie nodig

Neuffer: “Wij juichen de vergadering toe die president Biden, de gouverneurs en de industriële leiders vandaag in het Witte Huis hebben gehouden, en wij sluiten ons aan bij hun eensgezinde oproep tot snelle overheidsactie om Amerika’s capaciteiten op het gebied van halfgeleiders, de Amerikaanse productie en onze toeleveringsketens te versterken. Halfgeleiders zijn van fundamenteel belang voor de Amerikaanse economie en voor een reeks productiesectoren in Amerika. Door de productie en innovatie van halfgeleiders in de VS te versterken, kan Amerika zijn toeleveringsketens voor kritieke, van chips afhankelijke producten veiligstellen, de totale productie in de VS een impuls geven en honderdduizenden Amerikaanse banen creëren.”

CHIPS en FABS Act

“Het is tijd om wat er bepaald is over de halfgeleiderproductie en -onderzoek in de CHIPS for America Act te financieren en een versie van de FABS Act aan te nemen die een belastingvoordeel voor investeringen in halfgeleiderproductie en -ontwerp omvat. Als deze initiatieven de eindstreep halen, zal dat de leidende positie van de VS in deze fundamentele technologie versterken en Amerika helpen toekomstige chipschaarste af te wenden.”

Achterstand doordat andere regeringen hebben wel gestimuleerd

Het aandeel van de moderne halfgeleiderproductiecapaciteit in de V.S. is gedaald van 37% in 1990 tot 12% vandaag. Deze daling is grotendeels te wijten aan de aanzienlijke productiestimulansen die door de regeringen van onze concurrenten wereldwijd worden geboden, waardoor de VS een concurrentienadeel hebben bij het aantrekken van de bouw van nieuwe halfgeleiderproductiefaciliteiten, of “fabs”, aldus een SIA-BCG studie. Bovendien zijn de federale investeringen in onderzoek naar halfgeleiders, uitgedrukt als percentage van het BBP, gelijk gebleven, terwijl andere regeringen aanzienlijk hebben geïnvesteerd in onderzoeksinitiatieven om hun eigen capaciteiten op het gebied van halfgeleiders te versterken, en de bestaande Amerikaanse fiscale stimulansen voor O&O blijven achter bij die van andere landen. Bovendien is de mondiale toeleveringsketen voor halfgeleiders de voorbije jaren kwetsbaarheden gaan vertonen die moeten worden aangepakt door overheidsinvesteringen in chipfabricage en -onderzoek, zo stelt SIA.

Holistische aanpak

Een combinatie van subsidies, belastingvoordelen en onderzoeksinvesteringen is nodig om het onderzoek, het ontwerp en de productie van halfgeleiders in de VS te stimuleren. Het financieren van de CHIPS Act en het uitvaardigen van een versterkte FABS Act zijn essentiële onderdelen van deze holistische, complementaire aanpak om Amerika’s capaciteit op het gebied van halfgeleiders op lange termijn te versterken, aldus SIA. Overheidsinvesteringen om het onderzoek naar en het ontwerp en de productie van halfgeleiders in de VS te versterken worden breed gesteund door bedrijfsleiders (waaronder leiders van de halfgeleiderindustrie), Amerikaanse gouverneurs, leden van het Congres, nationale veiligheidsdeskundigen en vele anderen.