Technologiefederatie Agoria apprecieert dat de federale regering iets heeft willen doen aan de ontsporing van de loonkosten en de verslechterende concurrentiepositie van de Belgische industrie. De eenmalige kwijtschelding van werkgeversbijdragen voor zes maanden biedt structureel helaas geen soelaas. Dat zandzakje is te klein om de bres in de dijk te dichten.” Dat zegt Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria, na de State of the union vandaag in het parlement.

“Bovendien stellen we vast dat op de grote werven zoals arbeidsmarkt, fiscale hervorming, herstel van de competitiviteit en pensioenen nauwelijks stappen vooruit worden gezet. Verder is het afwachten of de genomen maatregelen zoals de tijdelijke beperking van de overdraagbare verliezen, het beperken van de notionele interestaftrek en de inperking van het systeem inzake gebruik van auteursrechten de aantrekkelijkheid van onze sector niet verder ondergraaft”, zegt Bart Steukers. Tot slot ondersteunt Agoria volmondig de versterkte aandacht voor cyberveiligheid en de vernieuwde samenwerking tussen defensie en de industrie.

In de Belgische technologiesector werken 324.000 mensen direct en evenveel indirect. De sector vertegenwoordigt negen procent van de toegevoegde waarde van de Belgische economie en haalt een goede heft van de omzet uit export. Agoria telt meer dan 2100 leden.