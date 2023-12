TNO heeft samen met Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus een overeenkomst getekend voor de start van Brightlands Circular Space. Deze faciliteit, gelegen op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, zal dienen als internationaal knooppunt voor onderzoek naar de versnelde ontwikkeling van circulaire plastics op industriële schaal. Wetenschap en bedrijfsleven werken samen aan het hergebruiken van afval als grondstof voor nieuwe producten.

Zowel Nederland als Europa willen in 2050 een economie waarin afval zo veel mogelijk dient als grondstof voor nieuwe producten. Brightlands Circular Space gaat als onderdeel van het landelijke programma Circular Plastics NL (CPNL) hieraan bijdragen door alle onderdelen van het proces en verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Het biedt daarmee op maat mogelijkheden voor het testen en opschalen van innovatieve recyclingtechnologieën en het opleiden van talent. Daarbij brengen de drie initiatiefnemers kennis, middelen en netwerken in, samen met industriële partners.

De faciliteit zal uit verschillende gebouwen bestaan op een oppervlakte van ruim 4 ha. In die gebouwen is straks alle apparatuur en expertise aanwezig voor het onderzoeken, ontwikkelen, analyseren en testen van grootschalig hergebruik van plasticafval. Voorbeelden zijn mechanische of chemische recycling, en ook herverwerking, industrieel design, en opschaling tot nieuwe materialen en producten. Daarbij brengen de drie initiatiefnemers kennis, middelen en netwerken in, samen met industriële partners.

Het Nationaal Groeifonds heeft via het Circular Plastics NL-programma 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de demonstratiefaciliteiten van Brightlands Circular Space. De founding partners investeren samen ook 25 miljoen euro. Naar verwachting is Brightlands Circular Space in 2026 operationeel.