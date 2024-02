Ontwikkelaar van maritieme batterijsystemen EST-Floattech ontvangt een investering van 4 miljoen euro van het Energietransitiefonds Rotterdam en de bestaande aandeelhouders Rotterdam Port Fund, PDENH, Ponooc en Yard Energy. Dat maakte Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen in Rotterdam bekend. Het Energietransitiefonds Rotterdam is het investeringsfonds van de gemeente Rotterdam.

EST-Floattech ontwikkelt en produceert hoogwaardige lithium-ion batterijsystemen voor elektrische en hybride voortstuwing van binnenvaartschepen, veerboten, jachten en meer. In combinatie met in-house ontwikkelde software zorgen de systemen voor aanzienlijke verbeteringen op het gebied van CO2-uitstoot, brandstofkosten, geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Energietransitiefonds Rotterdam investeert 3 miljoen euro, de eerste investering van het fonds in maritieme batterijsystemen. De bestaande aandeelhouders investeren gezamenlijk 1 miljoen euro.

Als fondsmanager van het Energietransitiefonds Rotterdam en investeerder in Rotterdam Port Fund is InnovationQuarter nauw betrokken bij de investering. Rotterdam Port Fund is een privaat investeringsfonds dat zich richt op innovatie in de havensector. Het fonds heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de transactie, die exemplarisch is voor de nauwe samenwerking binnen het maritieme cluster Zuid-Holland. EST-Floattech draagt bij aan dit ecosysteem via hun vele Rotterdamse klanten, waaronder Damen en KOTUG. Innovatie op het gebied van elektrificatie sluit aan bij zowel de Regionale Maritieme Agenda 2030 als de Regionale Energiestrategie Rotterdam/Den Haag.

De elektrificatie van de scheepvaart is van groot maatschappelijk belang. De binnenvaart en zeescheepvaart zijn samen verantwoordelijk voor 16,5% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Bovendien zal het goederenvervoer over water de komende jaren sterk toenemen. De EU streeft naar een toename van 50% van het vervoer via de binnenvaart en kortere zeeroutes tegen 2050 ten opzichte van 2015. Voor de internationale scheepvaart wordt tussen 2023 en 2050 zelfs een volumegroei van meer dan 200% verwacht. Momenteel is slechts 1% van de wereldwijde vloot geëlektrificeerd en de sector moet een enorme inhaalslag maken om tegen 2050 netto nul te bereiken.

Sinds 1 januari 2024 is het Europese CO2-emissiehandelssysteem EU-ETS van kracht voor grotere schepen, kleinere schepen zullen naar verwachting in 2026 volgen. De stijgende kosten die gepaard gaan met CO2-uitstoot maken elektrificatie steeds interessanter binnen een snel groeiende markt. Als tweede grootste speler ligt hier een grote kans voor EST-Floattech.

Internationale groei

Lithium-ionbatterijen combineren een laag gewicht met een hoge energiedichtheid, lage zelfontlading en een lange levensduur. Het batterijbeheersysteem van EST-Floattech bewaakt de laadstatus, ontlaadstatus, temperatuur en andere parameters om een efficiënte en veilige werking van de batterij te garanderen. Brandveiligheid is van cruciaal belang op schepen. Bij EST-Floattech heeft veiligheid de hoogste prioriteit en het nieuwe Octopus Series batterijsysteem is gecertificeerd door classificatiebureaus DNV, Lloyd’s Register en Bureau Veritas.

Voor de aluminium behuizing, het isolatiemateriaal, de elektronische componenten en de racks waarin de batterijcellen zijn geïnstalleerd, werkt EST-Floattech samen met Nederlandse partners. De investering stelt EST-Floattech in staat om nationaal en internationaal verder te groeien. Het bedrijf richt zich op marktleiderschap in Noordwest-Europa en werkt samen met batterijfabrikant DuraPower voor toegang tot Azië en Oceanië. EST-Floattech is van plan om zich in de toekomst ook te richten op grotere schepen.

Joep Gorgels, CFO en CBDO van EST-Floattech: “De investering van Energietransitiefonds Rotterdam en de huidige aandeelhouders in EST-Floattech brengt niet alleen nieuw kapitaal met zich mee, wat ons helpt de volgende stap naar groei te zetten, het laat ook zien dat Nederland gelooft in de kracht van innovatie en duurzame energie. Met InnovationQuarter hebben we er een nieuwe partner bij en bouwen we samen met Ponooc, Yard Energy, Rotterdam Port Fund en PDENH verder aan een toekomst waarin we bijdragen aan de verduurzaming van de maritieme industrie.”

Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen in Rotterdam: “Rotterdam trekt bedrijven aan die durven te investeren in de energietransitie. We zien dit bij EST-Floattech. Hun innovatieve batterijtechnologie voor schepen draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in een sector waar veel winst te behalen valt. Het is ontzettend fijn dat we via het Energietransitiefonds Rotterdam dit soort bedrijven kunnen ondersteunen.”

EST-Floattech ontwikkelt en produceert hoogwaardige lithium-ion batterijsystemen voor volledig elektrische en hybride maritieme toepassingen. De nieuwe Octopus-serie kan dankzij de modulaire constructie in vrijwel elk schip worden geïnstalleerd en is gecertificeerd door DNV, Lloyds Register en Bureau Veritas. Het in eigen huis ontwikkelde batterijmanagementsysteem zorgt ervoor dat de batterijen efficiënt en veilig werken. Voor schepen met een hoge energiebehoefte, maar geen ruimte voor een speciale batterijruimte, ontwerpt EST-Floattech batterijcontainers op maat. EST-Floattech is gevestigd in Badhoevedorp en is opgericht in 2009.

Energietransitiefonds Rotterdam is het investeringsfonds van de gemeente Rotterdam, met een omvang van €100 miljoen. Het revolverend fonds financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. Met het fonds wil de stad de CO2-uitstoot verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van grondstoffen verminderen. InnovationQuarter treedt op als fondsmanager voor het Energietransitiefonds Rotterdam.

Onafhankelijk investeringsfonds Rotterdam Port Fund investeert in innovatieve havengerelateerde bedrijven met een aantrekkelijk marktpotentieel die bijdragen aan de verduurzaming, digitalisering of veiligheid van de havensector. Het fonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC Bank, InnovationQuarter, Koninklijke Doeksen, de Rotterdamse ondernemers Peter Goedvolk en Luc Braams en enkele particuliere investeerders.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) investeert in startups, gevestigde bedrijven en projecten in de provincie Noord-Holland. De aandachtsgebieden zijn energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Bedrijvigheid moet plaatsvinden in Noord-Holland en zowel financieel, economisch als maatschappelijk rendement opleveren.

Ponooc is een onafhankelijk opererend investeringsfonds dat zich richt op investeringen in duurzame energie en mobiliteit. Ponooc is gelieerd aan de Pon Group, een van de grootste familiebedrijven van Nederland, actief in 32 landen met 80 bedrijven en meer dan 12.000 medewerkers wereldwijd. Naast EST-Floattech omvat het huidige portfolio bedrijven die actief zijn in smart city-oplossingen, energiediensten en gedeelde mobiliteit.

YARD ENERGY is een van de grootste private ontwikkelaars en investeerders in windenergie in Nederland en heeft meer dan 400 MW aan wind-op-land projecten gerealiseerd in Nederland, Finland en Polen. Naast de eigen gerealiseerde projecten investeert YARD ENERGY strategisch in bedrijven en projecten met een focus op energietransitie.

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter investeert in innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven met groeiambities, helpt internationale bedrijven zich te vestigen in deze unieke deltaregio en organiseert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter samen met het bedrijfsleven Zuid-Holland tot een van de meest innovatieve regio’s van Europa. Als lifecycle financier voorziet InnovationQuarter bedrijven van financiering in verschillende groeifasen. InnovationQuarter investeert vanuit vier fondsen: IQCapital, UNIIQ, ENERGIIQ en het Energietransitiefonds Rotterdam.